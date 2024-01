Ab sofort ist Europas führende Kryptobörse Bitpanda neuer Sponsor beim FC Bayern München. Zum Start der Kooperation werden zwei Bundesliga-Tickets verlost.

Seine frische Partnerschaft mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister möchte Bitpanda mit seinen Mitgliedern feiern und verlost zu diesem Anlass 2 Karten für das Heimspiel des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05. Am 9. März empfängt das Top-Team um Harry Kane und Thomas Müller den Herausforderer aus Mainz. Anpfiff ist um 15:30 Uhr vor beeindruckender Kulisse in der Münchner Allianz-Arena und Bitpanda-Mitglieder können live dabei sein.

Jetzt anmelden und Tickets gewinnen

Um bei der Verlosung dabei zu sein, sind lediglich zwei Schritte nötig:

Eröffne bis 21. Januar 2024 ein Konto bei Bitpanda und verifiziere es

Zahle mindestens 50 € auf dein Konto ein und trade sie

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Anmeldung unbedingt über diesen Link auf der Bitpanda-Website erforderlich.

Teilnahmefrist beachten

Das Gewinnspiel beginnt am 16. Januar 2024 um 00:00 (MEZ) (“Startdatum”) und endet am 21. Januar 2024 um 23:59. Die Ziehung der Gewinner findet am 22. Januar 2024 statt und erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen der Ticketverlosung.

Werde mit der Teilnahme am Gewinnspiel innerhalb weniger Minuten Teil von Europas Kryptobörse Nummer eins, auf der sich Bitcoin und viele andere Kryptowährungen handeln lassen.

Bitpanda zählt beim FC Bayern München ab sofort zu den „Platin“-Partnern. Die 2014 gegründete Kryptobörse mit Hauptsitz in Wien wird mit dem Sponsoring bei einem der führenden Sportteams weltweit seine Bekanntheit weiter ausbauen und Werbung für den sicheren Kryptohandel machen.

Der FC Bayern München verkündete die Partnerschaft über einen Tweet im Netzwerk X.

