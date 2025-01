In den ersten 48 Stunden des Krypto-Presales von MIND of Pepe beläuft sich das Raising Capital auf über 1 Million US-Dollar. Wieso ist der neue Memecoin so gefragt?

Augenscheinlich weckt die Kombination von AI Agents und Memecoins Fantasie. Anleger kaufen schnell den nativen MIND Token. Was steckt hinter dem erfolgreichen Vorverkauf?

MIND of Pepe: Das steckt dahinter

Der neue Presale von MIND of Pepe bezeichnet sich als innovatives Krypto-Projekt, das künstliche Intelligenz mit dem Potenzial von Memecoins verbinden möchte. Im Zentrum steht ein souveräner AI-Agent, der in Echtzeit Marktdaten analysiert und exklusive Erkenntnisse liefert. Dabei setzt MIND of Pepe auf die Vorteile eines sich ständig weiterentwickelnden Systems mit Blockchain-gestützter Intelligenz.

Der autonome Twitter-Auftritt ermöglicht es der AI, unabhängig mit der Community zu interagieren, Trends zu erkennen und Marktgespräche aktiv mitzugestalten. Diese Fähigkeit, als autonomes Netzwerkmitglied zu agieren, schafft privilegierte Einsichten für MIND-Inhaber. Wer MIND kauft, bekommt also in Zukunft Insights des AI Agents.

Ein spannendes Merkmal ist die sogenannte Hive-Mind-Analyse, bei der der AI-Agent Daten aus mehreren Quellen konsolidiert und gezielt Erkenntnisse daraus ableitet. Für MIND-Holder bedeutet das den Zugang zu exklusiven Chancen, die frühzeitige Investitionen ermöglichen und einen entscheidenden Trading-Vorteil bieten könnten.

Die langfristige Vision von MIND of Pepe umfasst die Schaffung neuer eigener Token sowie deren Bereitstellung für die Community. MIND of Pepe definiert die Verbindung von Memecoins und intelligenter Technologie nach eigener Aussage neu. So beschreibt das Team MIND of Pepe als einen Paradigmenwechsel im Marktsegment:

“MIND of Pepe definiert neu, was es bedeutet, ein KI-Agent zu sein. Indem es ein Eigenleben annimmt, an Zugkraft gewinnt und Gespräche prägt, stört es die traditionelle Dynamik des Krypto-Raums. Mit MIND of Pepe sind $MIND-Inhaber Teil einer neuen Ära, in der der KI-Agent den Weg weist.“

MIND Token: Verteilung & Belohnungen

Eine klare und strategische Tokenomics ist derweil entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Krypto-Projekts. Diese legt die Grundlage für Stabilität, Anreize und zukünftige Entwicklungen im Ökosystem.

Die Tokenomics von MIND of Pepe umfasst insgesamt 100.000.101.001 MIND-Token, wobei 22 Prozent des Gesamtangebots bereits im Presale verkauft werden. Der Presale generiert dann bestenfalls 78.889.418 US-Dollar als Hardcap.

Die Verteilung des Angebots ist sorgfältig geplant, um die wichtigsten Bereiche gezielt zu fördern – denn MIND of Pepe zielt auf langfristigen Erfolg. 30 Prozent der Token sind für die Entwicklung vorgesehen, um kontinuierliche Innovationen zu gewährleisten. 25 Prozent entfallen auf den AI-Agenten. Weitere 20 Prozent dienen Marketingzwecken, um Reichweite und Akzeptanz zu steigern. 15 Prozent fließen in das Belohnungssystem für Staker, was langfristige Beteiligung fördern soll. Schließlich sind 10 Prozent für die Listung auf zentralen und dezentralen Börsen reserviert, um Liquidität sicherzustellen.

Diese Tokenomics wirkt durchdacht und zielgerichtet. Ferner schafft sie einen nachhaltigen Rahmen für das Wachstum des Projekts.

MIND of Pepe Roadmap: Das plant das Team

Die Roadmap des Projekts “MIND of Pepe” verfolgt weiterhin einen dreistufigen Ansatz zur Einführung und Weiterentwicklung.

In Phase 1 startet der Presale, wobei nur eine begrenzte Anzahl von Token verfügbar ist, um Exklusivität zu schaffen. Parallel dazu wird eine gezielte Community-Kampagne aufgebaut, um das Interesse auf Plattformen wie Telegram und X zu steigern. Zudem ermöglicht eine integrierte Staking-Plattform das einfache Staken der Token während des Presales.

Phase 2 umfasst den offiziellen Token-Launch mit anschließender Listung auf zentralen und dezentralen Börsen, begleitet von umfangreichen Marketingmaßnahmen zur Markteinführung.

In Phase 3 erfolgt die Aktivierung des autonomen Agenten MIND of Pepe, der Nutzern exklusive Analysen und Chancen bieten soll. Regelmäßige Updates sowie die Interaktion mit Blockchain-Anwendungen sollen langfristige Innovation sichern.

Jetzt MIND kaufen und staken

MIND of Pepe kombiniert im Januar 2025 das Branding der Memecoins mit moderner KI-Technologie. Der selbstlernende AI Agent analysiert schon bald in Echtzeit Krypto-Trends auf X und liefert exklusive, nur für MIND-Halter verfügbare Analysen. Durch die direkte Blockchain-Interaktion kann der Agent eigenständig neue Token erstellen und verwaltet ein eigenes Wallet.

Investoren können MIND direkt über die Website erwerben und anschließend staken. Mit einer dynamischen Rendite könnte das Projekt hohe Anreize für frühe Unterstützer bieten. Die Staking-Rendite wird mit zunehmender Beteiligung jedoch sinken.

Eine frühzeitige Beteiligung bietet potenzielle Buchgewinne, da der Presale schrittweise Preiserhöhungen vorsieht. Wer MIND kaufen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen MIND.

