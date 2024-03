Memecoins sind Anfang 2024 eines der beliebtesten Marktsegmente. Während sich Dogecoin, Shiba Inu, Pepe Coin und Co. stark entwickelten, versuchen auch neue Memecoins ihr Glück. Dabei deuteten u.a. SMOG, SCOTTY und SPONGEV2 zuletzt ihr Potenzial an.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Memecoins erfreuen sich aufgrund ihrer viralen Natur und der Gemeinschaften, die sich um sie bilden, weiterhin großer Beliebtheit. Mittlerweile befinden sich mit DOGE, SHIB, PEPE, BONK, WIF oder FLOKI zahlreiche Memecoins in der Top 100 der wertvollsten Kryptowährungen. Diese bieten spekulativen Anlegern attraktive Chancen durch ihre hohe Volatilität und das Potenzial für schnelle Gewinne. Trotz des hohen Risikos locken sie weiterhin mit der Möglichkeit, von Markttrends und -stimmungen zu profitieren. Anleger müssen jedoch unbedingt das Risikomanagement beachten.

Doch warum könnten gerade Smog (SMOG), Scotty the AI (SCOTTY) und Sponge V2 (SPONGEV2) aktuell eine spannende Wahl sein?

SMOG

Im Jahr 2024 hat sich SMOG als neue Option unter den Memecoins auf der Solana-Blockchain positioniert, die bereits Ende 2023 Momentum aufbauten. Denn die relative Stärke der L1 Solana befeuerte auch das Wachstum bei Solana-basierten Memecoins.

Nun hat SMOG seit dem fairen DEX-Start eine Wertsteigerung von über 2500 Prozent innerhalb eines Monats erzielt. Alles dreht sich hier um einen geplanten Airdrop, der einer der umfangreichsten im Solana-Ökosystem werden soll. SMOG nutzt zugleich gezielte Marketingstrategien, um Investoren anzusprechen und zur Teilnahme zu bewegen, wie etwa durch spezifische Social-Media-Beiträge, die sich an Inhaber des dogwifhat ($WIF) Tokens wenden und diesen kostenlose SMOG Token via Airdrop anbieten.

Die wachsende Beliebtheit von SMOG spiegelte sich zuletzt auch in der rasant ansteigenden Anzahl von Social-Media-Followern, die bereits über 120.000 beträgt, und mehr als 60.000 aktiven Inhabern wider. Diese Entwicklungen unterstreichen die Akzeptanz von SMOG innerhalb der Memecoin-Community.

Für Investoren bleibt SMOG weiterhin interessant, insbesondere durch Angebote auf der offiziellen Webseite. Diese ermöglichen den Kauf von SMOG mit einem 10 Prozent Rabatt. Diese Investitionsmöglichkeit bietet nicht nur die Aussicht auf direkte Wertsteigerungen, sondern auch auf eine Staking-Rendite von 42 Prozent. Angesichts des bevorstehenden Airdrops könnte die Dynamik rund um SMOG in den nächsten Wochen anhalten.

Zum SMOG Airdrop

SCOTTY

Scotty the AI ist ebenfalls eine innovative Entwicklung im Bereich der Memecoins, indem es Unterhaltung mit dem praktischen Nutzen künstlicher Intelligenz verbindet. Im Gegensatz zu bekannten Memecoins, deren Anwendungsbereiche oft limitiert sind, fokussiert sich Scotty the AI auf die Verbesserung der Sicherheit innerhalb der Blockchain-Technologie durch den Einsatz von KI. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Thema, das zugleich kritisch für die Massenadoption ist. Hier positioniert sich Scotty the AI als einzigartiges Projekt, das in der dynamischen Welt der Kryptowährungen begeistert. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Algorithmen möchte Scotty die Krypto-Welt sicherer machen.

Der Anspruch des Teams ist laut Website klar:

Scotty bleibt mit seinem fortschrittlichen KI-System, das ihm einen unvergleichlichen Einblick in das Innenleben der Blockchain-Technologie gewährt, auf dem neuesten Stand der KI-, Blockchain- und Kryptowährungsentwicklungen. Er analysiert komplexe Algorithmen und Codes mit Leichtigkeit und erkennt Muster und Anomalien, die selbst den erfahrensten menschlichen Programmierern entgehen würden.

Die Kombination aus Memecoin und AI Krpyto regt die Fantasie an. Denn dies sind wohl die beliebtesten Marktsegmente Anfang 2024. Der laufende Presale sammelte schon über 7 Millionen US-Dollar ein – Tendenz schnell steigend.

Mehr über Scotty the AI erfahren

SPONGEV2

Anfang 2023 durchlebte der Kryptomarkt eine herausfordernde Zeit, die mit dem jüngsten Bullenmarkt glücklicherweise so langsam in Vergessenheit gerät. Doch gerade in dieser Zeit entfachte massives Interesse an Memecoins ein bullisches Sentiment. SPONGE zog dabei besonders die Aufmerksamkeit auf sich – zwischenzeitlich gab es hier 100-fache Gewinne.

Angespornt von der positiven Resonanz auf die erste Version, kündigte das Projekt nun SPONGEV2 an, um auf dem Erfolg aufzubauen. Das Bridging verlief erfolgreich und SPONGEV2 basiert jetzt auf der hochskalierbaren Layer-2 Polygon. Die Einführung der Neuauflage weckte zuletzt das Interesse der Investoren, die von der Erfolgsgeschichte des Originals motiviert wurden.

Mit einer starken Basis von rund 30.000 Krypto-Enthusiasten als Community setzt das Projekt auf Wachstum und Engagement. Langfristige Ambitionen umfassen den Einstieg in den Gaming-Sektor, wobei ein Play-2-Earn-Spiel geplant ist. Dies könnte die Nachfrage weiter ankurbeln.

Zuletzt zeigte sich bei SPONGEV2 eine positive Kursentwicklung – ein neues Allzeithoch für SPONGEV2 wurde markiert:

Auch das Staking erfreut sich immer größerer Beliebtheit, sodass mittlerweile rund 27 Millionen US-Dollar im Staking-Contract gesperrt sind. Dabei bietet der Memecoin eine passive Rendite von 177 Prozent APY.

Die steigende Beliebtheit des Staking verknappt durch das Sperren der Token das handelbare Angebot, was tendenziell wertsteigernd wirkt. Zugleich dürfte die Nachfrage nach SPONGEV2 hoch bleiben, wenn Anleger auf die passiven Rewards im dreistelligen Prozentbereich zielen.

Mehr über SPONGEV2 erfahren

