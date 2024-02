Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Anleger setzen oft auf neue Kryptowährungen aufgrund von höherer Risikobereitschaft und der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen. Sie spekulieren darauf, dass diese neuen Coins eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie etablierte Kryptowährungen schreiben könnten. Diese spekulativen Investitionen bieten das Potenzial für hohe Gewinne, bergen jedoch auch ein entsprechend hohes Risiko.

Wer also neue Coins sucht und sich die Frage stellt „In welche Kryptowährungen investieren?“, könnte 2024 den Blick auf SPONGE V2, Meme Kombat und eTukTuk werfen.

SPONGE V2

Zu Beginn des Jahres 2023 befand sich der Kryptomarkt in einer schwierigen Phase. Dennoch wurde genau in dieser Zeit eine neue Memecoin-Saison ausgelöst. Auch SPONGE rückte den Coin in den Fokus der Memecoin-Community – nun soll die zweite Version des gelben, schwammigen Memecoins folgen. Die Anleger zeigen vermehrt Interesse an der neuesten Version, motiviert durch die Erfolgsgeschichte des Vorgängers.

Mit der Einführung der neuen Version zielte das Projekt darauf ab, die Beliebtheit und den Charme dieser Zeichentrickfigur in der Kryptowelt weiterzunutzen. Während der Rallye im Juni 2023 erreichte SPONGE schließlich fast 100 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Frühe Investoren verzeichneten erhebliche Gewinne. Nun möchte SPONGEV2 den Erfolg replizieren und setzt dabei auf die fast 30.000 Krypto-Fans große Community.

Langfristig plant das Team, auch im Gaming-Bereich mit SPONGEV2 Fuß zu fassen. So soll ein Play-2-Earn-Game die Nachfrage antreiben. Krypto-Interessierte können sich auf der offiziellen Website über den Vorverkauf informieren. Aktuell bietet SPONGEV2 noch im Presale eine Staking-Rendite von 244 Prozent.

Meme Kombat

Wenn Anleger einen Blick auf Memecoins werfen, spielen Viralität und Community-Engagement eine entscheidende Rolle. Ein Projekt, das diese Elemente wieder in den Vordergrund stellt, ist das Gaming-Ökosystem von Meme Kombat, das auf bekannten Meme-Figuren basiert. Das Konzept verbindet Unterhaltung mit der kulturellen Resonanz von Memes, um eine starke Anziehungskraft auf eine breite Zielgruppe auszuüben. Dabei stehen besonders Anleger im Fokus, die bereits eine Bindung zu bekannten Memecoins wie Doge oder Shiba Inu entwickelt haben. Schließlich spielen die bekannten Favoriten der Meme-Community eine wichtige Rolle im neuen Ökosystem.

Im Mittelpunkt steht die Schaffung einer interaktiven Arena, in der berühmte Meme-Figuren in fesselnden Kämpfen gegeneinander antreten. Diese innovative Herangehensweise demonstriert das Potenzial der Verbindung von Spielspaß und Meme-Kultur. Dass dies in der Community Anklang findet, zeigt das Raising Capital von mittlerweile rund 8 Millionen US-Dollar.

Ferner bietet das Projekt durch Staking attraktive passive Einkommensmöglichkeiten – aktuell eine APY von 120 Prozent – und verfügt über durchdachte Tokenomics, die die Community in den Vordergrund stellt. Schließlich gibt es keine unfairen Zuteilungen an Insider. Ausreichend Token stehen für Belohnungen der Nutzer bereit, um fortlaufend weiter Nachfrage zu generieren und zur Teilnahme am Ökosystem zu motivieren.

eTukTuk

In Entwicklungsländern wie Indien und Sri Lanka sind traditionelle TukTuks mit Verbrennungsmotoren immer noch eine wesentliche Quelle der Luftverschmutzung, da sie mehr CO₂ ausstoßen als herkömmliche Autos. Angesichts dieser Herausforderung hat sich mit eTukTuk ein innovatives Krypto-Projekt darauf spezialisiert, TukTuks in eine umweltfreundlichere und energieeffizientere Alternative umzugestalten. Dieses Projekt, das Blockchain-Technologie und Nachhaltigkeit kombiniert, möchte ergo eine signifikante Marktlücke schließen. Denn Umweltschutz gelingt nur mit individualisierter Einbeziehung der Entwicklungs- und Schwellenländer.

Die neu gestalteten elektrischen TukTuks des Projekts sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch mit einem patentierten Überrollkäfigdesign ausgestattet, das höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Mit der Implementierung der Layer-2-Technologie der Binance Smart Chain wird die Effizienz weiter gesteigert. Das Team setzt hier auf ein grünes Ökosystem, das Umweltschutz mit Belohnungsmechanismen verbindet. Auch die Blockchain-Technologie und KI-Features übernehmen wichtige Funktionen bei eTukTuk.

Mit einer zuletzt anziehenden Dynamik wurden schon über 750.000 US-Dollar in eTukTuk investiert. Wer TUK Token kauft, kann direkt im Anschluss am Staking teilnehmen, das aktuell eine geschätzte Rendite von 302 Prozent APY bietet.

