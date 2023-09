In der vergangenen Woche startete mit Meme Kombat ein neuer Krypto-Presale. Das innovative Projekt setzt auf Bet-to-Earn. Hier soll eine dezentralisierte Web3-Infrastruktur entstehen, mit welcher Nutzer auf Kämpfe zwischen Meme-Charaktere wetten können.

Jede Woche starten neue Krypto-Presales, auf die einige risikoaffine Anleger einen Blick werfen. Im laufenden Vorverkauf von Meme Kombat können Investoren seit letzter Woche MK-Token für 1,667 US-Dollar kaufen. Dies gelingt mit einem Token-Swap gegen ETH, BNB und USDT. Einem Investment muss dabei stets eine gründliche Analyse des jeweiligen Presales vorgelagert sein.

Stake-to-Earn und Stake-to-Bet: Das steckt hinter Meme Kombat

Meme Kombat ist ein neuer Memecoin, der mit einem innovativen Konzept mehr Utility als konkurrierende Memecoins bieten möchte. Dabei setzt das Projekt auf Stake-to-Earn und Stake-to-Bet. Die gekauften MK Token lassen sich im Staking einsetzen und als Wetteinsatz nutzen. Dabei soll zeitnah nach dem DEX-Launch die Season 1 beginnen, bei welcher elf verschiedene Meme-Charaktere in der Battle-Arena gegeneinander antreten. Auf der Website von Meme Kombat beschreibt das Team den Ansatz wie folgt:

Bei $MK geht es nicht nur darum, zu kaufen und zu handeln, sondern auch darum, die. Token in Meme Kombat einzusetzen und auf Battles zu wetten, um die Chance auf große Gewinne zu haben! Neben unseren regulären Battles werden wir auch größere Battles veranstalten, an denen die Teilnehmer teilnehmen können und bei denen es große Preise zu gewinnen gibt.

Zusätzlich zum Einkommen aus dem Staking ist es hier möglich, mit den Token auf einen konkreten Ausgang der Kämpfe zu wetten. Die Gewinne werden dann in MK ausgezahlt, sodass der Utility Token eben maßgeblich bei der Ausschüttung von Rewards seinen Nutzen erhält.

Doxxed Team hinter Meme Kombat: Transparente und faire Tokenomics

Ein “doxxed” Team bezieht sich auf ein Krypto-Projektteam, dessen Mitglieder ihre echten Identitäten öffentlich preisgeben. Dies schafft Transparenz und Vertrauen, da Investoren wissen, wer hinter dem Projekt steht. Bei neuen Kryptowährungen ist dies vorteilhaft, da es Betrug und Anonymität verringert.

Hinter Meme Kombat steht nach Informationen der Website Matt Whiteman. Dieser ist auch Projektleiter und COO bei North Technologies, einer NFT-Analyseplattform mit Sitz in Amsterdam. Somit erhält auch Meme Kombat eine offizielle Adresse, nämlich Weesperstraat 61 in Amsterdam in den Niederlanden.

Ferner läuft das Audit des Smart Contracts von Meme Kombat, um den Investoren noch mehr Sicherheit und Transparenz zu bieten. Auch die Tokenomics spiegelt diesen Ansatz wider. Denn es gibt keine unfairen Token-Zuteilungen an Insider des Projekts.

Vielmehr wird die Hälfte aller Token im Vorverkauf zur Verfügung gestellt. 30 % sind dann für das Staking & Battles gedacht. Weitere 10 % sind jeweils für Community-Belohnungen und Liquidität für dezentrale Handelsbörsen reserviert. So entsteht bei Meme Kombat ein Community-basiertes Memecoin-Projekt.

Wachstumsmarkt Glücksspiel und Megatrend „Künstliche Intelligenz“

Glücksspiel ist ein Wachstumsmarkt, da die Digitalisierung den Zugang vereinfacht und das Spielerlebnis optimiert. Online-Glücksspiel und Wetten gewinnen an Beliebtheit, da sie bequem von zu Hause aus zugänglich sind und individuelle Vorlieben bedienen. Zudem fördern technologische Innovationen die Akzeptanz unter einem breiteren Publikum – immer mit der Hoffnung, mögliche Gewinne zu erzielen. Die nächste Innovation könnte die Einführung der Blockchain-Technologie sein. So wird bei Meme Kombat ein vertrauensbasiertes, transparentes und nachprüfbares Bet-to-Earn-Ökosystem entstehen.

Ferner ist auch das Narrativ der Künstlichen Intelligenz im Kryptomarkt immer wieder für einen Hype gut. Dieses findet bei Meme Kombat dergestalt Berücksichtigung, dass die Wettkämpfe zwischen den Meme-Charakteren via KI-Technologie unterhaltsam ausgestrahlt werden. Hier soll die KI eine dynamische Visualisierung in der sogenannten „Meme-Kombat-Arena“ sicherstellen.

Natürlich sollten Anleger eine eigenständige Due-Diligence durchführen, wenn sie über ein Investment in Meme Kombat (MK) nachdenken. Hier finden die Investoren alle erforderlichen Informationen auf der offiziellen Website des Memecoins, um sich ein fundiertes und eigenes Bild zu machen.

