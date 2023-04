Wenn es zum Margin Call kommt, kann es passieren, dass deine Position aufgelöst wird. Was passiert dabei genau und wie kommt es dazu?

Was ist ein Margin Call?

Ein Margin Call ist die Warnung an Investorinnen, dass das Kapital auf ihrem Konto zu gering ist, um die jeweilige Position zu halten. Diese Situation tritt etwa auf, wenn du einen long CFD (Contract for Difference, Differenzkontrakt) auf Bitcoin kaufst, der Kurs aber so tief fällt, dass du deine Position nicht mehr bezahlen kannst. Die Margin “ruft” – deine Position wird aufgelöst.

Du willst mehr Krypto-Wissen? Dann schau in unserer Academy vorbei!

Wie er zustande kommt

Ein solcher Call entsteht, wenn du bei einem Broker oder einer Börse mit geliehenem Geld handelst. Dabei spielen drei Hauptfaktoren eine Rolle:

Margin-Anforderungen

Broker haben Mindestanforderungen an die Margin, die du einhalten musst. Diese Anforderungen sind dazu da, das Risiko für den Broker zu minimieren, falls du nicht genügend Kapital hast.

Margin-Konto

Dein Margin-Konto macht es dir möglich, Kryptowährungen oder andere Assets mit geliehenem Geld zu kaufen. Du hinterlegst also eine bestimmte Menge an Geld als Sicherheit (Margin) für den Broker.

Hebelwirkung

Wenn du beim Trading einen Hebel einsetzt, erhöhst du damit dein eingesetztes Kapital künstlich. Je höher der Hebel, umso höher deine Gewinnchancen. Aber: Je höher der Hebel, umso schneller kannst du dein Geld verlieren.

Einer dieser drei Faktoren reicht schon aus, um einen Margin Call auszulösen.

Wie kann ich einen Margin Call verhindern?

Du kannst einen Margin Call verhindern, indem du sinnvolles Risikomanagment betreibst. Überlege dir etwa im Voraus, wie hoch dein Risiko bei der jeweiligen Position ist. Ist es zu hoch, solltest du die Position vielleicht erst gar nicht eingehen.

Eine weitere Möglichkeit, um einen Margin Call zu verhindern, ist es, entsprechende Stop-Loss-Order zu setzen. Diese kannst du so setzen, dass deine Position bereits aufgelöst wird, bevor es zum Margin Call kommt. Ob die Position dann überhaupt noch sinnvoll ist, ist eine gänzlich andere Frage.