In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb die BNB-Rallye so bullisch ist für Mantle
- Wieso der Mantle-Token stark unterbewertet sein könnte
- Wie MNT zum inofiziellen Bybit-Token mutiert
- Warum die Token-Konzentration den Kurs beflügeln könnte
Während Kryptowährungen aus dem Hause Binance derzeit das Rampenlicht des Krypto-Markts auf sich ziehen, schickt sich ein wenig beachteter Coin an, in die Fußstapfen von BNB zu treten. MNT, der Token der Ethereum-Layer-2 Mantle, wird immer mehr ins Bybit-Ökosystem integriert. Der Zusammenschluss erinnert an die Anfänge von BNB. Obwohl MNT bereits stark gestiegen ist, scheint er im relativen Vergleich zu BNB noch stark unterbewertet – schließlich ist Bybit die nach Binance zweitgrößte Krypto-Derivatebörse der Welt und während BNB bereits bei einem Fully Diluted Value von 183 Milliarden US-Dollar liegt, notiert MNT bei nur 13 Milliarden US-Dollar.
