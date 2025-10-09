Nach der Kursexplosion des Binance-Token könnte nun die Stunde von Mantle schlagen. Das, was BNB mittlerweile für Binance ist, scheint MNT nun nämlich für Bybit zu werden.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die BNB-Rallye so bullisch ist für Mantle

Wieso der Mantle-Token stark unterbewertet sein könnte

Wie MNT zum inofiziellen Bybit-Token mutiert

Warum die Token-Konzentration den Kurs beflügeln könnte

Während Kryptowährungen aus dem Hause Binance derzeit das Rampenlicht des Krypto-Markts auf sich ziehen, schickt sich ein wenig beachteter Coin an, in die Fußstapfen von BNB zu treten. MNT, der Token der Ethereum-Layer-2 Mantle, wird immer mehr ins Bybit-Ökosystem integriert. Der Zusammenschluss erinnert an die Anfänge von BNB. Obwohl MNT bereits stark gestiegen ist, scheint er im relativen Vergleich zu BNB noch stark unterbewertet – schließlich ist Bybit die nach Binance zweitgrößte Krypto-Derivatebörse der Welt und während BNB bereits bei einem Fully Diluted Value von 183 Milliarden US-Dollar liegt, notiert MNT bei nur 13 Milliarden US-Dollar.

