Litecoin (LTC) ist dank des bevorstehenden Halving-Termins in den letzten Handelstagen einer der Top-Performer am Krypto-Markt.

Der Kurs des Krypto-Urgesteins Litecoin (LTC) erholt sich seit des Rückfalls in die wichtige Unterstützungszone um 65,00 US-Dollar spürbar. Rund vier Monate vor dem bevorstehenden Halving-Termin des Proof-of-Work (POW) Coins im Juli handelt der LTC-Kurs mit rund 90,00 US-Dollar aktuell nur noch 15 Prozentpunkte unter seinem Jahreshoch vom 16. Februar. Der bei Online-Shoppern laut einer neuen Studie sehr beliebte Altcoin profitiert aktuell zudem von der Schwäche des US-Dollars. Durch den Ausbruch über den EMA50 (orange) sowie den Supertrend, scheint Litecoin erneut in Richtung seines Höchststandes aus dem Vormonat durchzustarten.

Litecoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Bullishe Kursziele: 91,42 USD, 98,28 USD, 107,08 USD, 115,05 USD, 133,67/140,48 USD, 153,93 USD, 167,17 USD

Der Kurs von Litecoin zeigt sich, nach einer deutlichen Kurskorrektur bis an das alte Ausbruchslevel im Bereich der türkisen Unterstützungszone erneut von seiner bullishen Seite. Am heutigen Donnerstag, dem 23. März konnte der LTC-Kurs den Supertrend im Tageschart bei 88,29 US-Dollar zurückerobern und in der Folge das nächste Widerstandslevel bei 93,64 US-Dollar attackieren.

Gelingt ein Ausbruch über diesen Resist, rückt das letzte Verlaufshoch bei 98,28 US-Dollar in den Fokus. Überwindet der LTC-Kurs dieses Kurslevel, ist ein Durchmarsch bis in die orange Widerstandszone zwischen 102,52 US-Dollar und 107,18 US-Dollar einzuplanen. Hier findet sich die alte Abrisskante aus dem Mai 2022. Der LTC-Kurs scheitere im Vormonat mehrfach in dieser Zone. Sobald dieses Level jedoch durchbrochen ist, ist mit einem weiteren Kursschub in Richtung des horizontalen Widerstandslevels bei 115,05 US-Dollar zu planen.

An dieser Resist dürfte der LTC-Kurs zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Sobald dieser Bereich ebenfalls dynamisch überwunden werden kann, aktiviert sich der nächste Zielbereich zwischen 133,67 USD und 140,48 USD. Neben mehreren Zwischenhochs aus dem Frühling des letzten Handelsjahres verläuft hier auch das übergeordnete 38er Fibonacci-Retracement. Damit hätte Litecoin sein maximales Kursziel für die kommenden Monate abgearbeitet.

Ob die Bullen trotz deutlicher Gewinnmitnahmen in dieser Zone weiter am Drücker bleiben können und den LTC-Kurs noch vor dem anvisierten Halving-Termin bis an das Jahreshoch aus 2022 bei 153,93 USD befördern können, bleibt fraglich. Sollte das Vorjahreshoch wider Erwarten durchbrochen werden, wäre auch das langfristige Kursziel für Litecoin bei 167,14 USD in greifbarer Nähe.

Litecoin: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Bearishe Kursziele: 88,29 USD, 85,00 USD, 80,31/77,97 USD, 68,89 USD, 66,10/63,19 USD, 61,04 USD, 57,73/55,50 USD, 50,72 USD, 47,21 USD, 43,51/39,39 USD, 35,62 USD, 29,18 USD, 25,52/23,16 USD

Die Bären übergaben das Zepter seit Rückfall in die türkise Supportzone zuletzt wieder an die Bullen. Nun gilt es, den Kurs unter dem Februarhoch zu deckeln. Erst bei einem erneuten Tagesschluss unter der 85 US-Dollar können sich die Bären wieder Hoffnung machen. Sodann rückt der blaue Unterstützungsbereich zwischen 80,31 US-Dollar und 77,97 US-Dollar wieder in den Blick. Hier verläuft der EMA200 (blau).

Fällt Litecoin per Tagesschlusskurs unter diese Supportzone zurück, ist ein Retest der horizontalen Unterstützung bei 68,89 US-Dollar einzuplanen. Hier fungiert der Supertrend nun zusätzlich als Kursunterstützung. Sollte diese Unterstützung ebenfalls unterboten werden, rückt die hellblaue Zone zwischen 66,10 US-Dollar und 63,19 US-Dollar erneut in den Fokus. Erneut dürfte die Käuferseite hier zur Stelle sein. Erst wenn Litecoin diesen Bereich per Tagesschlusskurs aufgibt und in der Folge auch das Zwischentief bei 61,04 US-Dollar unterbietet, wäre der Aufwärtstrend gebrochen.

Ein Rückfall in Richtung der grünen Unterstützungszone zwischen 57,73 US-Dollar und 55,50 US-Dollar muss dann eingeplant werden. Die Wahrscheinlichkeit eines ein Retests der 50,72 US-Dollar wäre zunehmend wahrscheinlich. Bleiben die Käufer hier abstinent, könnte Litecoin sogar bis an das maximale Kursziel bei 47,21 US-Dollar korrigieren.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI bricht aktuelle aus der neutralen Zone zwischen 45 und 55 gen Norden aus und hat damit ein frisches Kaufsignal generiert. Auch der MACD-Indikator weist ein leichtes Long-Signal auf, handelt aber noch unterhalb der bedeutsamen 0-Linie. Im Wochenchart generiert der RSI aktuell ebenfalls ein frisches Kaufsignal, welches bis Wochenschluss noch bestätigt werden muss. Durch die Kurserholung der letzten Handelstage wurde zudem ein Verkaufssignal im MACD negiert. Aus Indikatorensicht ist der Weg frei für höhere Kurse bei Litecoin.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.

