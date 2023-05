Der Kurs des größten Ethereum (ETH) Liquid-Staking Pools, Lido Dao (LDO), kann im Zuge der Freigabe des V2-Updates in den letzten sieben Tagen fast 20 Prozent im Wert zulegen. In den letzten 24 Handelsstunden gewinnt der LDO-Kurs abermals mehr als sechs Prozentpunkte auf 2,24 US-Dollar hinzu und erreicht damit ein neues 20-Tage Hoch. Das Protokoll-Upgrade ermöglicht es, auf Lido gestakte Ethereum-Token nun direkt, ohne eine Sperrfrist auszulösen und erhöht damit die Flexibilität für Staker der zweitgrößten Kryptowährung. Mehrere Wale haben die Kurskorrektur in den letzten Wochen genutzt und massiv LDO-Token akkumuliert, um von der aktuellen Erholungsbewegung zu profitieren.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares LDO/USDT auf Binance

Lido: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 2,17/2,27 USD, 2,60/2,66 USD, 2,81 USD, 3,03/3,09 USD, 3,33 USD, 3,80/4,00 USD, 4,41 USD

Die Kursstärke der vergangenen Handelstage sorgte für eine Rückeroberung des EMA200 (blau) bei 2,04 US-Dollar und ließ den Kurs von Lido Dao zurück bis an den Kreuzwiderstand aus EMA50 (orange) und Supertrend bei 2,17 US-Dollar ansteigen. Ausgehend vom Verlaufstief bei 1,57 US-Dollar erholte sich der LDO-Kurs um 38 Prozentpunkte. Gelingt es den Bullen den Supertrend zu überwinden und in der Folge auch den türkisen Widerstandsbereich per Tagesschlusskurs zu durchbrechen, dürfte der LDO-Kurs weiter an Auftrieb gewinnen. Eine Stabilisierung oberhalb der roten Abwärtstrendlinie hellt das Chartbild zugunsten der Käuferseite weiter auf.

Sodann rückt der lila Resistbereich um das Golden Pocket der letzten Bewegung bei 2,65 US-Dollar in den Blick der Anleger. Hier dürften erste Gewinnmitnahmen einsetzen. Überwindet Lido Dao auch diesen Bereich, ist ein Folgeanstieg bis an das Aprilhoch bei 2,81 US-Dollar einzuplanen. An diesem Kurslevel scheiterten die Bullen in der Vergangenheit mehrfach. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Widerstandsmarke dürfte dem LDO-Kurs weiter Auftrieb verleihen und für einen Kursanstieg in Richtung der roten Widerstandszone knapp über der 3,00 US-Dollar sorgen.

Damit wäre Lido Dao wieder in Schlagdistanz zum Jahreshoch vom 18. Februar 2023. Hier ist im Erstkontakt mit einem Abpraller zu planen. Sollte es den Bullen perspektivisch gelingen, die orange Widerstandszone nachhaltig zu überwinden, rückt die maximal ableitbare Zielzone für die kommenden Monate zwischen 3,80 US-Dollar und 4,00 US-Dollar in den Fokus der Investoren.

Lido: Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 2,04/1,98 USD, 1,69/1,57 USD, 1.29 USD, 0,95/0,87 USD

Die Bären haben nach einem beachtenswerten Abverkauf zurück an die Ausbruchszone vom Jahresbeginn aktuell das Nachsehen. Kurzfristig muss die Verkäuferseite alles daran setzen, den LDO-Kurs nicht nachhaltig über das Widerstandslevel bei 2,28 US-Dollar ausbrechen zu lassen. Gelingt ein deutlicher Kursabpraller, muss Lido sodann unter den Supportbereich aus EMA200 und 23er Fibonacci-Retracement bei 1,98 US-Dollar wegbrechen, um weiteres Abwärtspotenzial zu generieren.

Erst ein dynamischer Rückfall unter diesen Supportbereich erhöht die Chance auf eine Korrekturausweitung zurück bis in die grüne Unterstützungszone. Zwischen 1,69 US-Dollar und 1,57 US-Dollar wäre eine Richtungsentscheidung einzuplanen. Aktuell fungiert dieser Bereich als interessante Kaufzone für die Bullen.

Schwächelt der Bitcoin-Kurs in der kommenden Zeit und zieht den gesamten Kryptomarkt gen Süden, ist auch bei Lido Dao eine Korrekturausweitung bis an das alte Ausbruchslevel vom Jahresanfang bei 1,29 US-Dollar denkbar. Hier dürfte die Käuferseite zur Stelle sein und den LDO-Kurs stabilisieren. Falls der Kryptosektor nachhaltig abverkauft werden sollte, wäre ein Kurseinbruch in Richtung der brauen Supportzone um die letzten markanten Verlaufstiefs zwischen 0,95 US-Dollar und 0,87 US-Dollar nicht ausgeschlossen.

Aus charttechnischer Sicht sollten Anleger kurzfristige Kursrücksetzer für Neueinstiege nutzen. Die Monopolstellung von Lido Finance im Bereich des Liquid-Staking-Sektors dürfte durch das neuste Update ausgebaut werden und der LDO-Kurs mittelfristig vom Ethereum Staking-Boom profitieren.

Lido Dao: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI hat in den letzten 24 Handelsstunden ein frisches Kaufsignal ausgebildet. Auch der MACD-Indikator weist ein schwaches Kaufsignal im Tageschart auf. Gelingt eine Rückeroberung der 0-Linie, dürfte sich dieser weiter positiv auf die Kursentwicklung von Lido auswirken.

Auf Wochenbasis konnte sich der RSI ebenfalls in der neutralen Zone zwischen 45 und 55 stabilisieren und steht kurz davor, ein frisches, übergeordnetes Long-Signal zu generieren.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,92 Euro.