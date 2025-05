Trotz großer Euphorie in der Krypto-Community nach der Beilegung des Rechtsstreites zwischen Ripple Labs und der SEC konnte der XRP-Kurs zunächst kaum profitieren. Zu schwer wog die von der Trumpschen Zolloffensive ausgehende Unsicherheit an den Finanzmärkten, infolge derer der Ripple-Coin in der ersten Aprilhälfte zeitweise sogar unter 1,8 US-Dollar gefallen war. Doch langsam spiegelt der Kurs der drittgrößten Kryptowährung das wider, was die Meldungen der vergangenen Wochen bereits andeuteten: Ripple befindet sich auf einem aggressiven Expansionskurs, und das auf globaler Ebene.

Auf Wochensicht lief XRP nochmals deutlich besser als BTC I Quelle: Tradingview

Erstmals seit zwei Monaten handelt XRP wieder über 2,6 US-Dollar und lässt mit einem 21-prozentigen Kurszuwachs auf Wochensicht sowohl Bitcoin als auch die meisten Top Altcoins hinter sich zurück. Doch ein historisches Muster deutet nun darauf hin, dass es sich erst um den Anfang einer Rallye handeln könnte, welche den Ripple-Coin auf ganz neue Allzeithochs befördert. Derzeit ähneln die XRP-Wal-Flow-Daten auffallend der Situation aus dem November 2024, als der Preis innerhalb weniger Wochen von rund 0,55 US-Dollar auf 3,40 US-Dollar explodierte – ein über 500-prozentiges Kurswachstum, das selbst innerhalb der Krypto-Welt seinesgleichen suchte.

XRP-Wal-Flow 30-Tage gleitender Durchschnitt vs. Kursentwicklung I Quelle: CryptoQuant

Insbesondere nach dem Überschreiten der 2‑US-Dollarmarke hatten XRP-Großinvestoren ihre Bestände drastisch reduziert und damit die mittelfristige Kursentwicklung des Ripple-Coins gehemmt. Doch nun hat sich der Trend gewendet und erstmals seit November kaufen die XRP-Wale nach, sodass der gleitende 90-Tage-Durchschnitt positive Nettozuflüsse aufweisen kann. Verhält sich der XRP-Kurs in den kommenden Wochen ähnlich wie in der Vergangenheit, könnte das Verhalten der Wale ein bedeutender Indikator für den Start der nächsten beeindruckenden Kursrallye sein.

Ripple USD als interner Rivale für XRP

Was einige Krypto-Anleger jedoch besorgt: Der Start des neuen Stablecoins Ripple USD (RLUSD) könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen seinen Fokus in den kommenden Jahren weg von XRP und hin zu einem anderen profitablen Segment des Krypto-Marktes verlagern will. Warum sollten multinationale Unternehmen auch ein volatiles Krypto-Asset für ihre Zahlungsprozesse verwenden, wenn der gleiche Anbieter einen Dollarstablecoin bereitstellt?

In einem Interview gibt Ripple-Präsidentin Monica Long aber Entwarnung: “Innerhalb der Blockchain ist es das Native Asset, man braucht es also für die Gasgebühren. Man braucht es mindestens für das Reservekonto”. Wenn mehr Nutzer und mehr Anwendungsfälle auf dem XRP-Ledger aufbauen, müsse ihr zufolge letztlich auch XRP davon profitieren. Ähnlich hatte sich bereits Ripple-CTO David Schwartz ausgedrückt, der gegenüber BTC-ECHO erklärte: “Wenn XRP Marktanteile an einen Stablecoin verliert, dann sollte es zumindest ein Ripple-Stablecoin sein.” Es sei aber ohnehin zweitrangig, ob der Anteil von XRP am Krypto-Markt wegen der Stablecoins “von 7 auf 6 Prozent schrumpft, wenn der Kuchen selbst zehn Mal größer wird.” Davon sind beide Ripple-Vertreter offenbar felsenfest überzeugt.

Obwohl ihre Krypto-Firma beständig wächst und kürzlich für 1,25 Milliarden US-Dollar den Prime Broker Hidden Road aufkaufte, erkennt die Ripple-Präsidentin keine Notwendigkeit für einen Börsengang im laufenden Jahr: “Im Moment verfügen wir über eine Menge Liquidität. Wir haben also Milliarden von US-Dollar an Bargeld in unserer Bilanz.” In dieser finanziell starken Position müsse Ripple gar kein zusätzliches Eigenkapital aufnehmen, sondern könne sich auf die Expansion des Geschäftes konzentrieren.

Kürzlich gab es einen ersten Rückschlag: Stablecoin-Riese Circle wies ein Übernahmeangebot für 5 Milliarden US-Dollar zurück. Es wäre der wohl größte Deal der Krypto-Geschichte gewesen. XRP-Anleger dürfen dennoch gespannt bleiben, welchen Coup das Unternehmen als Nächstes verkündet. Die Kriegskasse ist allem Anschein nach jedenfalls gut gefüllt. Spätestens, wenn es parallel zum Expansionskurs von Ripple Labs und der wiedergewonnenen Kauffreude der Wale zu einer Genehmigung der Spot ETFs in den USA kommt, dürfte die Ripple-Rallye beinahe unausweichlich sein.

Quellen