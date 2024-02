Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Kryptomarkt ist äußerst vielfältig und bietet zahlreiche spannende Projekte mit Zukunftspotenzial. Investoren, die auf überdurchschnittliche Renditen abzielen, setzen häufig auf spekulative Kryptowährungen, die das Potenzial für signifikante Wertsteigerungen aufweisen. Im Umkehrschluss sind durch die Korrelation von Rendite und Risiko eben auch die Gefahren deutlich größer. Dennoch gibt es auch in diesem Marktsegment Kryptowährungen mit Zukunft.

Die drei neuen Kryptowährungen eTukTuk, Meme Kombat und SPONGE V2 generieren aktuell Interesse am Markt – zugleich hat jedes Projekt einen innovativen Ansatz, um im jeweiligen Marktsegment zu begeistern.

eTukTuk

eTukTuk ist eine innovative Plattform, die sich der Förderung von Elektrofahrzeugen (EVs) in Entwicklungsländern widmet. Nun setzt das Projekt auch neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Im Mittelpunkt steht ein elektrisches Dreirad (das sogenannte TukTuk). Das Team verbindet jetzt Blockchain-Technologie mit dem Ziel, nachhaltige Transportlösungen zugänglich zu machen. Während sich viele EV-Initiativen auf Industrienationen konzentrieren, nimmt eTukTuk eine Pionierrolle ein, indem es sich auf die Umgestaltung des Transportsektors in Entwicklungsländern fokussiert.

Durch die Integration einer fortschrittlichen Blockchain- und KI-Technologie transformiert das Projekt traditionelle Tuk-Tuks in umweltfreundliche Fahrzeuge. Der eigens dafür entwickelte TUK Token steht im Mittelpunkt des Ökosystems und wird für Zahlungen oder Belohnungen gleichermaßen verwendet.

Diese Initiative repräsentiert nicht nur einen Schritt in Richtung umweltfreundlicherer Transportmittel, sondern auch einen bedeutenden Fortschritt in der Integration von fortschrittlicher Technologie in den Alltag von Entwicklungsländern. Zugleich möchte eTukTuk die finanzielle Inklusion verbessern, indem die Fahrer mit ihren eTukTuks nachhaltig und dauerhaft eine feste Einkommensquelle aufbauen.

Durch die preissteigernde Strategie im Vorverkauf können Anleger Buchgewinne verzeichnen, während das Stake-2-Earn-Feature bereits im Presale freigeschaltet ist. Die aktuelle Staking-Rendite liegt bei 300 Prozent APY.

Mehr über eTukTuk erfahren

Meme Kombat

Die nächste Generation der Memecoins bringt erneut spannende Momente. Denn 2023 schafften es PEPE und BONK in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Immer wieder erleben wir Hypes im Marktsegment der Memecoins. Nun möchte also Meme Kombat ein Gaming-Ökosystem rundum bekannte Memefiguren entwickeln. Dieses Projekt zielt darauf ab, Spielspaß und Kreativität zu kombinieren, wodurch es eine breite Zielgruppe anspricht: Investoren, die bereits eine emotionale Verbindung zu populären Memecoins haben. Denn diese können DOGE, SHIB und Co. bald in der ersten Saison unterstützen, wenn die Meme-Charaktere in der Battle-Arena von Meme Kombat gegeneinander antreten.

Neben der emotionalen Unterstützung ihrer Favoriten gibt es diverse Anreize in puncto passive Belohnungen. Beispielsweise ist das Staking schon in der Presale-Phase möglich und generiert eine aktuelle APY von rund 120 Prozent. Mit transparenten Tokenomics – 50 % im Presale, 30 % für Belohnungen, 10 % für die Community und 10 % zur Liquiditätssicherung – generiert Meme Kombat vermehrt Aufmerksamkeit. Auch der Token-Audit und ein doxxed Team sind für Memecoins eher ungewöhnlich und schüren Vertrauen.

Im virtuellen Kampfarena-Setting treten also charismatische Charaktere aus der Meme-Welt in spannenden Kämpfen gegeneinander an. Rund 8 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert – da die Hardcap 10 Millionen US-Dollar beträgt, könnte das offizielle Börsen-Listing schon im Februar Realität werden.

Mehr über Meme Kombat erfahren

SPONGE V2

Inspiriert von der berühmten Zeichentrickfigur SpongeBob Schwammkopf erzielte SPONGE in 2023 große Aufmerksamkeit. Mit fast 100x Renditen für Early-Adopters, rund 100 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung und mehr als zehn Börsen-Listings war SPONGE 2023 ein großer Erfolg. Nun möchte das Team mit dem Nachfolger SPONGE V2 erneut einen Hype kreieren und möchte dafür SPONGE via Bridging ablösen. Aus Sponge V1 wird also bald schon Sponge V2. Im laufenden Presale können Investoren entweder Token der Version 2 durch den Kauf über die Website oder das Staking von Sponge V1 bekommen.

Das Entwicklerteam plant jetzt, den Erfolg zu wiederholen und in weitere Bereiche wie Gaming zu expandieren. Zugleich sollen noch Notierungen bei größeren Börsen folgen.

Neben der rund 30.000 Follower großen Community trägt das zunehmende Coverage von Krypto-Youtubern zur Viralität bei. Denn dadurch wird SPONGE V2 bekannter und einem potenziell größeren Kreis an Investoren zugänglich.

Mehr über SPONGEV2 erfahren

So sieht beispielsweise der britische Krypto-Youtuber Jacob Bury Potenzial für die zweite Version:

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden