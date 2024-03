Mithilfe des neuen Videokurses in der BTC-ECHO Academy von Bastian Keller kannst du die Kunst des Handelns erlernen. Dabei erklärt der Krypto-Trader zunächst, warum sich gerade Trading mit Bitcoin und Co. lohnen kann, wie man einen Chart richtig analysiert und auch, wie man Patterns liest.

Zudem werden verschiedene Strategien und ausgewählte Indikatoren erklärt, die für das Krypto-Trading wichtig sind. Auch wie man ein effektives Risiko-Management betreibt und den Kopf so trainiert, dass man auch in stressigen Situationen gelassen bleibt, sind Themen in der Masterclass.

Indikatoren: EMA, RSI und Co. erklärt

Wer mit Trading beginnen möchte, stoßt auf eine Menge englischer Begriffe, Abkürzungen und charttechnischen Jargon. Im Videokurs werden folgende Indikatoren direkt im Chart erklärt:

Support und Widerstand

EMA

VRVP

RSI

Außerdem werden Strategien wie Spot-Trading, Hebel-Trading und Scalping erläutert und die damit einhergehenden Vor- und Nachteile aufgezeigt.

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 50.000 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit 5.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.