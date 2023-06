Pekuna hilft dir beim Erstellen korrekter Krypto-Steuergutachten. Dabei werden dir alle deine Transaktionen aufgezeigt, Gewinne berechnet und steuerliche Zweifelsfragen detailliert erklärt. Unter Beachtung deiner aktuellen Rechtslage bekommst du so eine ausführliche Begründung zur steuerlichen Behandlung deiner Krypto-Aktivitäten geliefert.

Das Gutachten stellt das perfekte Dokument zur Vorlage beim Finanzamt dar, als Anhang zur Steuererklärung. Es kann jedoch ebenso als Herkunftsnachweis bei Banken oder zum Vermögensnachweis für andere Behörden verwendet werden. So sparst du dir Zeit und Kopfzerbrechen bei deiner Krypto-Besteuerung und kannst dich auf die Profis verlassen.

Die Besteuerung der neuen Assetklasse Kryptotoken wirft für Steuerpraktiker, Investoren und innovative FinTechs vielfältige Fragen auf. Um drohende Klippen rechtzeitig erkennen zu können, sind grundlegendes Wissen auf diesem Gebiet ebenso wie die Unterstützung durch einen praktisch erfahrenen Partner für die Datenaufbereitung nahezu unverzichtbar. Rechtsanwalt Dr. David Hötzel, Counsel von POELLATH und Autor von „Virtuelle Währungen im System des deutschen Steuerrechts“

Denn die korrekte steuerliche Bewertung von Krypto-Aktivitäten ist für Endverbraucher beinahe unmöglich. Zum einen musst du die verschiedensten Regeln, wie Berechnungsmethoden der Anschaffungskosten oder die Steuerrelevanz deiner Tauschgeschäfte beachten.

Darüber hinaus sind Nutzer oft mit einer Menge an Transaktionen konfrontiert, die sehr schwer zu erfassen ist. Seien es der Handel mit Spot-Kryptowährungen auf zentralen Börsen, verschiedenen Blockchains oder Derivaten wie Perpetual-Futures. All diese Tauschvorgänge ziehen verschiedene steuerliche Implikationen mit sich.

Letztlich sind Behörden weltweit bestrebt, sinnvolle Regulierungen bezüglich Krypto-Steuern zu implementieren. Diese unterscheiden sich allerdings derzeit von Land zu Land, und sogar von Behörde zu Behörde, sehr stark. Ein einheitlicher regulatorischer Rahmen fehlt. So gibt es keine “zentralen Stellen” oder Steuerberater mit einem Schwerpunkt für Kryptowährungen, die die entsprechenden Auswertungen und Bescheinigungen erstellen.

Das ist unter anderem der Grund, da die junge Technologie der Kryptowährungen von Finanzbehörden weltweit noch nicht einheitlich reguliert ist. Es gibt viele unterschiedliche und spezielle Begriffe, die du verstehen musst, um Steuern korrekt abzuführen. Darunter zählen der Handel mit NFTs, Yield Farming, Airdrops und vieles mehr.

Mit Pekuna sind Krypto-Steuergutachten ein Kinderspiel

Aus diesem Grund gibt es Pekuna. Als Experten im Bereich Kryptowährungen und Steuern bietet man dir dort verschiedene Leistungen an. Im Vordergrund dieser Leistungen steht das professionelle Krypto-Steuergutachten. Dieses Gutachten eignet sich für eine Vielzahl von Krypto-Nutzern. Zu diesen zählen:

Krypto-Trader, die eine große Menge an Transaktionen zu verarbeiten haben

Early Adopters, die sich mit den neusten Technologien der Blockchain beschäftigen und dadurch mit steuerlich ungeklärten Sachverhalten konfrontiert sind

Frühe Investoren, die nun große Portfolios verwalten

Personen mit großem Vermögen

Individuen, die Unklarheiten mit dem Finanzamt zu klären haben (z. B. Ermittlungen seitens des Finanzamtes oder laufende Steuerstrafverfahren)

Das Gutachten vereint das komplette Know-How von Pekuna, denn jeder Fall wird individuell von einem Steuer- und Krypto-Experten begleitet und geprüft. In dem Steuergutachten wird die aktuelle Rechtslage aufgearbeitet und mit allen Gesetzen und Urteilen eine ausführliche Begründung zur steuerlichen Behandlung von Transaktionen mit Kryptowährungen geliefert.

Im Rahmen der Steuergutachten übernimmt Pekuna folgende Leistungen:

Sammeln und Auswerten aller Transaktionsdaten (Onchain und Offchain)

Darstellung der Steuerrelevanz und fachliche Erläuterungen

Hochwertiges schriftliches Steuergutachten

Kundenservice – Jedes Gutachten wird in enger Absprache erstellt

Egal ob die Steuererklärung in Eigenregie oder über eine Steuerberatung erstellt wird, mit dem professionellen Steuergutachten bist du in der Lage, die ermittelten Ergebnisse in die Steuererklärung zu übernehmen. So bietet Pekuna Klarheit bei der Krypto-Steuer.

Jedes von Pekunas Steuergutachten beinhaltet einen Abschlusscall, in welchem das Gutachten durchleuchtet und besprochen wird. Dabei werden gegebenenfalls noch offene Fragen geklärt und die finale Übergabe durchgeführt.

Klarheit bei der Krypto-Steuer mit Pekuna

Mit Werner Hoffmann und Constantin Steininger haben sich zwei Experten aus dem Gebiet der Besteuerung von Kryptowährungen zusammengeschlossen, um dir das bestmögliche Ergebnis im Bereich Krypto-Steuergutachten zu liefern.

Beide teilen ihre Begeisterung für IT, Blockchain und Unternehmertum. Mit Pekuna haben sie die Notwendigkeit für eine Lösung zur Krypto-Besteuerung erkannt und umgesetzt. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern erstellen sie Gutachten für einige der komplexesten und größten Krypto-Portfolios in Deutschland.

So schlägt Pekuna seit 2018 eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzsystem und den modernen, auf Kryptowährungen beruhendem Systemen. Als Teil der nächsten Entwicklungsstufe möchte man das staatliche durch ein dezentrales und computergestütztes Geldsystem ergänzen.

Seit Beginn dieser Mission half man bereits dutzenden Kunden bei der steuerlichen Aufbereitung von Krypto-Transaktionen und schulte mehr als 500 Steuerberater zum Thema Kryptowährungen und Steuern.

