Auf der malerischen Isla de Margarita in Venezuela errichtet Unternehmer Tim Stern eine eigene Krypto-Stadt mit Blockchain-Technologie. Die Nachfrage ist groß.

Krypto-Stadt im Paradies: So kann man sich ein Grundstück sichern

Blockchain-Technologie ist nicht nur Spekulation: Sie wird als Zukunft von Vertragswesen, Bankwesen und Kooperation angesehen. Tim Stern, ein Verfechter dieser fortschrittlichen Technologie, startet deshalb ein ambitioniertes Projekt. Er errichtet auf der venezolanischen Insel Isla de Margarita eine Krypto-Stadt.

Das Projekt umfasst 100 Grundstücke, die speziell für Unternehmer konzipiert sind und durch Blockchain-Technologien verwaltet werden. Das Interesse ist enorm. Knapp die Hälfte der Grundstücke wurden bereits verkauft oder reserviert.

Stern beschreibt die Gemeinschaft der Krypto-Stadt als eine Mastermind, in dem jeder seine Visionen einbringt und an den Projekten anderer teilnimmt. Die Stadt bietet auf 100 Parzellen eine Plattform für Unternehmer aus verschiedenen Sektoren. Innerhalb dieser digital fortschrittlichen Umgebung arbeiten sie zusammen und profitieren von einem eigens entwickelten DAO und gemeinsam Unternehmungen.

Das Herzstück: Eine demokratische und dezentralisierte Organisation

Die Organisation und Verwaltung der Krypto-Stadt sind durchdacht geplant. Im Zentrum steht eine Decentralized Autonomous Organization (DAO), die als demokratisches Rückgrat dient. Diese Struktur ermöglicht es Bewohnern, an wichtigen Entscheidungen teilzunehmen. Von der Planung der Infrastruktur bis zur Durchführung von Projekten und neuen gemeinsamen Unternehmen.

Die Bewohner stimmen über Projekte ab, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Gemeinschaft entsprechen. Die DAO erleichtert auch das Pooling von Ressourcen. Sie beschleunigt geschäftliche Unternehmungen und minimiert individuelle Risiken, während der kollektive Nutzen maximiert wird. Außerdem entscheidet die DAO über neue Käufer von Grundstücken.

Neue Mitglieder erhalten Unterstützung bei allen bürokratischen Angelegenheiten. Von der Einwanderung bis zur Integration auf der Insel Margarita, und die Möglichkeit, mit der Familie teilzunehmen.

Sterns Ziel ist es, eine Gemeinschaft Gleichgesinnter zu bilden, die gemeinsam zu unternehmerischen Erfolgen anstreben. Die Fertigstellung der Stadt ist für 2027 geplant, mit dem Ziel, ein Zentrum unternehmerischer Aktivität und wirtschaftlichen Aufschwungs zu werden.

Die Bauarbeiten der CryptoCity schreiten voran

Das sind die wichtigsten Fakten zur Krypto-Stadt

Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Projekt vor:

Was ist CryptoCity?

CryptoCity ist ein bahnbrechendes Projekt auf der venezolanischen Insel Isla de Margarita, das als erstes seiner Art eine vollständige Stadt basierend auf Blockchain-Technologie aufbaut. Dieses innovative Unterfangen zielt darauf ab, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu schaffen, die in einer fortschrittlichen, dezentralisierten und selbstverwalteten Umgebung leben und arbeiten möchten.

Wie groß ist die CryptoCity?

Die Stadt wird auf einer Fläche von 12,8 Hektar errichtet und bietet 100 Grundstücke für individuelle Häuser sowie kommerzielle Einrichtungen wie einen Beachclub, ein Einkaufszentrum und Bürogebäude. Die Verwaltung der Stadt erfolgt über eine Decentralized Autonomous Organization (CryptoCity DAO), die es den Bewohnern ermöglicht, direkt an Entscheidungen teilzunehmen, die ihr tägliches Leben und die Entwicklung der Gemeinschaft betreffen.

Für wen ist CryptoCity gedacht?

CryptoCity richtet sich insbesondere an Unternehmer und Selbstständige, die von den konventionellen europäischen Lebens- und Arbeitsbedingungen enttäuscht sind und nach einer integrativen und unterstützenden Gemeinschaft suchen. Das Projekt zieht vor allem Menschen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern an, wobei bereits etwa 40 Personen Grundstücke erworben haben.

Was bietet die CryptoCity noch?

Neben Wohnraum bietet CryptoCity seinen Bewohnern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die sowohl das tägliche Leben als auch geschäftliche Unternehmungen bereichern. Die Stadt wird eine vollständige Infrastruktur inklusive eines modernen Einkaufszentrums und Büroflächen bereitstellen, um eine dynamische unternehmerische Aktivität zu fördern.

Wie ist die Insel erreichbar?

Aktuell ist CryptoCity auf Isla Margarita nur über Flüge mit Zwischenstop über Caracas erreichbar, mit geplanten Direktflügen zur Insel aus Europa noch in diesem Jahr. Dies wird die Zugänglichkeit erheblich verbessern und die Insel Margarita als attraktives Ziel für Investitionen und Lebensraum positionieren.

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Das Projekt befindet sich derzeit in der zweiten Etappe, die die Erdbewegungen umfasst. Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf etwa 30 Millionen Euro, mit einer erwarteten Fertigstellung der Infrastruktur bis 2025 und der Wohngebäude bis Ende 2027.

Wie läuft der Kauf eines Grundstücks ab?

Der Kaufprozess in CryptoCity ist exklusiv und gefiltert und umfasst ein Vorstellungsgespräch mit Tim Stern, gefolgt von einer Gruppenabstimmung und einer Reservierungszahlung. Interessenten können dann oder zuvor nach Margarita reisen, um den Kauf abzuschließen. In der ersten Phase kosteten Parzellen 100 Euro pro Quadratmeter (die ersten 33 Grundstücke), während sie in der zweiten Phase (bis 66 Grundstücke) nun 150 Euro pro Quadratmeter kosten. Die letzte Phase (bis zum Ausverkauf) liegt bei 200 Euro pro Quadratmeter.

Ist die Investition sicher?

Investieren in CryptoCity bedeutet nicht nur, Teil einer visionären Gemeinschaft zu sein, sondern auch von dem wirtschaftlichen Aufschwung Venezuelas zu profitieren. Trotz der früheren Herausforderungen ist die Investition aufgrund der stabilen Sicherheitslage und der wachsenden Wirtschaft sicher.

Das sollten Bewohner mitbringen

Für die Auswahl potenzieller Bewohner legt Stern großen Wert auf Gemeinschaftssinn und berufliche Vielfalt, um eine breite Expertise in der Krypto-Stadt sicherzustellen. Bewerber sollten über ausreichende finanzielle Mittel verfügen und bereit sein, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen. Ein ausführliches Kennenlerngespräch hilft dabei, geeignete Mitglieder für das Projekt auszuwählen.

CryptoCity verspricht, mehr als nur ein Wohnort zu sein; es ist eine Bewegung hin zu einem neuen Lebensstil, unterstützt durch die neuesten Technologien und eine Gemeinschaft, die Wert auf Fortschritt, Sicherheit und kollektiven Erfolg legt.

Als Mitbegründer von CryptoCity versammelt Tim Stern visionäre Unternehmer auf Isla de Margarita, die eine autonome Gemeinschaft auf den Prinzipien der Dezentralisierung und Transparenz aufbauen. Jedes Mitglied ist ein aktiver Teilnehmer in dieser Gemeinschaft, mit Stimmrecht und der Möglichkeit, an kollektiven Investitionen teilzunehmen.

Weitere Informationen finden sich auf der Projektwebseite www.cryptocity.land.

Über Tim Stern und die Finanzierung des Projektes

Tim Stern, der Mitbegründer von CryptoCity

Tim Stern, der junge Investor hinter CryptoCity, finanziert das Projekt durch eine Kombination aus Investorenrunden und Grundstücksverkäufen. Er versichert, dass Margarita, mit seinem wunderschönen Klima und der schnell sich erholenden Wirtschaft, der perfekte Ort für dieses bahnbrechende Projekt ist.

