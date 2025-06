Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Droht ein Gold-Squeeze und was bedeutet das für den Krypto-Markt?

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlägt Alarm: Der spektakuläre Höhenflug des Goldpreises – er hat seit 2023 ein Rekord nach dem anderen markiert – könnte in einen regelrechten Gold-Squeeze umschlagen. In ihrem jüngsten “Financial Stability Review” warnt die Notenbank davor, dass das ausstehende Derivatevolumen allein im Euro-Raum inzwischen rund eine Billion Euro erreicht – ein Vielfaches der physischen Jahresförderung. Müssen Short-Positionen bei weiter steigenden Kursen zwangsweise eingedeckt werden, drohen hohe Margin Calls, Liquiditätsengpässe und Abverkaufswellen in anderen Assetklassen. Der als sicherer Hafen gefeierte Rohstoff könnte so paradoxerweise selbst zum Auslöser eines Finanzmarktbebens werden. Nachdem auch Bitcoin mittlerweile zunehmend als neutrales Reserve-Asset ohne Gegenparteienrisiko aufgesucht wird, könnte es auch hier zu einer Kursexplosion kommen.

Trending Coins: Plasma als Tether-IPO?

Stablecoins gelten unlängst als einer der stärksten Anwendungsfälle der Krypto-Technologie. Wie stark die Nachfrage nach ihnen seitens institutioneller Anleger ist, zeigte der mehr als 20 Milliarden US-Dollar schwere Börsenauftakt des USDC-Betreibers Circle. Mit der Stablecoin-Blockchain Plasma bietet sich On-Chain-Enthusiasten nun eine weitaus größere Chance, um vom aktuellen Boom zu profitieren.

Bringt das Circle-Börsen-Debüt den Stablecoin-Boom?

Mit ihrem spektakulären Börsendebüt rückt Circle schlagartig ins Rampenlicht traditioneller Finanzmärkte. Der Schritt an die New York Stock Exchange markiert nicht nur einen Meilenstein für das Unternehmen selbst, sondern gilt vielen Beobachtern als Lackmustest dafür, wie reif und compliant die Krypto-Branche inzwischen ist. Zugleich stellt sich für Anleger die Frage, ob das auf Zinserträge aus US-Staatsanleihen gestützte Geschäftsmodell angesichts möglicher Leitzinssenkungen tragfähig bleibt und wie groß das Potenzial eines regulierten Stablecoin-Ökosystems tatsächlich ist.

Cardano: Eine Bestandsaufnahme

Die vergangenen Wochen und Monate liefen nicht nur mit Blick auf die Kursentwicklung von ADA – neben Dogecoin die schlechteste 30-Tage-Bilanz – eher bescheiden für Cardano. Seitdem die langjährige Roadmap abgearbeitet und damit im Grunde alle selbstgesteckten Ziele technisch größtenteils umgesetzt wurden, hängt der Ethereum-Killer etwas in den Seilen. Nicht auf Entwicklungsebene, da kann man Cardano, das seine Stellschrauben immer weiter verfeinert, wenig Vorwürfe machen. Doch das Projekt der sogenannten “dritten Blockchain-Generation” scheint immer weiter den Anschluss an eine neue Generation von Anlegern und Krypto-Nutzern zu verpassen. Und Cardano wäre nicht das erste Krypto-Projekt, das unterwegs verloren geht.

Bitcoin: Die wichtigsten Chartmarken in der aktuellen Kursanalyse

Bitcoin (BTC) konnte sich zu Wochenbeginn zwar zwischenzeitlich auf 110.651 US-Dollar erholen, der Angriff auf das Allzeithoch schlug in der Folge jedoch fehl. Dem BTC-Kurs ging abermals die Puste aus und rutschte in den letzten 24 Handelsstunden rund zwei Prozentpunkte auf aktuell 106.921 US-Dollar ab. Alle Augen sind nun auf das Make-or-Break Level bei 106.000 US-Dollar gerichtet. Eine erneute Aufgabe dieses Kursniveaus könnte in der statistisch schwachen zweiten Monatshälfte zu einer Korrekturausweitung führen. Welche Kursmarken für die Krypto-Leitwährung in den kommenden Handelswochen darüber hinaus auf der Ober- und Unterseite relevant werden dürften, zeigt die neuste Kursanalyse.

