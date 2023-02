Während der Bitcoin-Kurs und damit der gesamte Krypto-Markt vor wenigen Wochen noch explosives Wachstum verzeichnete, sind die Kurse der größten Kryptowährungen nun wieder in eine Seitwärtsphase übergegangen. Zur Stunde handelt der Bitcoin-Kurs im Tagesvergleich nur geringfügig über seinem Niveau vom Vortag bei 23.472 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von gut 453 Milliarden US-Dollar führt BTC damit zwar nach wie vor ungeschlagen die Liste der größten Kryptowährungen an, zu den Tagesgewinnern gehört Bitcoin allerdings mit einem Plus von 1,29 Prozent nicht. Auch Ethereum, BNB und Cardano können da nicht groß mitreden – haben sie innerhalb der letzten 24 Stunden doch lediglich 3, 0,7 und 0,1 Prozent gutgemacht. Doch auch in Seitwärtsphasen gibt es Coins, die aus der Masse herausstechen. Im Folgenden die Altcoins, die aktuell den Krypto-Markt beherrschen.

NEM (XEM) Kurs: Goldmedaille für Business-Blockchain

NEM (XEM) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

NEM, beziehungsweise der dazugehörige Token XEM, kann sich im Tagesvergleich über die Goldmedaille am Krypto-Markt freuen. Der obige Chart lässt es bereits vermuten: Der XEM-Kurs konnte in den vergangenen 24 Stunden mit 48,18 Prozent um fast die Hälfte zulegen. Damit handelt XEM zur Stunde zu einem Kurs von 0,06 US-Dollar und freut sich über eine Marktkapitalisierung von 547,27 Millionen US-Dollar. Damit ist das bereits 2015 ins Leben gerufene Blockchain-Projekt allerdings noch immer weit entfernt vom bisherigen Allzeithoch. Das stellte NEM am 4. Januar bei 2,09 US-Dollar auf.

Stacks (STX): Knapp ein Viertel Zugewinn

Stacks (STX) Chart im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Die Kursrallye des Bitcoin-Layer-2-Netzwerkes Stacks (STX) beherrscht den Krypto-Space nun schon seit Tagen. Hauptgrund für die Kurs-Gewinne: Der Hype um die Bitcoin-NFTs “Ordinals”. Und der bricht augenscheinlich nicht ab, denn auch am heutigen Handelstag freuen sich STX-Anleger über einen Kurs-Gewinn von 24,91 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Die STX-Marktkapitalisierung liegt damit zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1,24 Milliarden US-Dollar. Und auch Stacks bietet Anlegern noch viel Luft nach oben, denn das Allzeithoch stellte STX am 13. März 2020 bei 3,61 US-Dollar auf.

Synthetix (SNX): Weiter Weg zum Allzeithoch

Synthetix (SNX) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Der Kurs der Krypto-Derivate-Plattform Synthetix (SNX) freut sich am heutigen Handelstag über die Bronzemedaille am Krypto-Markt. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt der SNX-Kurs bei 2,67 US-Dollar und damit 7,24 Prozent über seinem Niveau vom Vortag. Bis zu seinem Allzeithoch ist es dennoch ein weiter Weg, denn das stellte die DeFi-Plattform erst vor gut zwei Jahren, am 14. Februar 2021, bei 28,77 US-Dollar auf. Die Marktkapitalisierung von STX beträgt aktuell 676 Millionen US-Dollar.

