Am 31. Juli war die Krypto-Steuererklärung fällig. Nicht-deklarierte Gewinne könnten nun ernste Folgen haben. Wie man dem Finanzamt zuvorkommt.

Steuern sind für viele Krypto-Anleger ein ungeliebtes Thema. Doch wer glaubt, das Finanzamt würde Gewinne aus Trades mit Bitcoin und Co. übersehen, irrt gewaltig. Mit immer besseren Analysetools und EU-Vorgaben wie DAC8 rücken Krypto-Transaktionen stärker ins Visier der Behörden. Wer Fristen versäumt oder seine Trades nicht vollständig angibt, riskiert schnell hohe Nachzahlungen und sogar strafrechtliche Konsequenzen. Gleichzeitig bietet das deutsche Steuerrecht cleveren Anlegern attraktive Chancen. Steuerexperte und Buchautor Dr. Florian Lindermann erklärt im Gespräch mit BTC-ECHO, welche Risiken bestehen und wie man die persönliche Krypto-Steuerlast reduzieren kann.

