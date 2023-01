Krypto-Basket-ETPs und Blockchain-ETFs – so haben sie sich geschlagen

iShares ist der weltweit größte Anbieter von ETFs und gehört zum Vermögensverwalter BlackRock. Ende September 2022 hat der US-Anbieter seinen ersten Themen-Aktien-ETF auf den NYSE Fact-Set Global Blockchain Technologies Capped Index in mehreren Ländern Europas lanciert. Mit aktuell 35 Aktien verfolgt auch dieser ETF wie der VanEck ETF und der Digital Assets and Blockchain Equity ETF des britischen Anbieters ETC Group einen fokussierten Ansatz. Alle drei ETFs können als sogenannte Pure-Play-ETFs zum Thema Blockchain und Kryptowährungen bezeichnet werden. Angesichts des schwierigen Marktumfeldes konnte aber selbst der neue Blockchain-ETF des Marktführers bislang keine signifikanten Mittelzuflüsse generieren.

Schwankungsintensive Krypto-Aktien und fortgesetzter Kursrückgang

Alle 14 in unserer Übersicht aufgelisteten Krypto-Basket-ETPs und Krypto-Aktien-ETFs haben auf Jahressicht erhebliche Kursverluste erlitten, jeweils abhängig von der Art der Index-Konstruktion. Den stärksten Rückgang mit bis zu minus 83 Prozent mussten Anleger des VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETFs hinnehmen. Damit verhält sich dieser konzentrierte Aktien-ETF ähnlich volatil wie die beiden volumenstärksten Krypto- ETP-Baskets der beiden Schweizer Anbieter 21Shares und SEBA Bank.

