In diesem Artikel erfährst du:
- Was die "Travel Rule" wirklich für Krypto in der EU bedeutet
- Warum Bitcoin-Transaktionen bald stärker überwacht werden
- Welche Strafen es bei Verstößen gegen die Krypto-Regulierungsmaßnahme verhängt werden
- Weshalb es langfristig auch Vorteile für Anleger geben könnte
Während die MiCA-Verordnung umgesetzt wird, steht der Krypto-Branche bereits die nächste Regulierungswelle bevor: die sogenannte “Travel Rule”. Sie verpflichtet Börsen und Wallet-Anbieter, bei Transaktionen die persönliche Daten offenzulegen. Das Ende des freiheitlichen Gedankens von Bitcoin und Co. oder doch nur ein notwendiger Schritt für die Reifung des Marktes? Im BTC-ECHO Interview erklärt Uve Poom, COO und Mitgründer von CryptoSwift, welche Folgen die Regelung für Privatanleger hat.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren