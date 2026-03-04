App herunterladen
Rechtsexperte klärt auf 

Krypto-Überwachung durch die Travel Rule? Das müssen Anleger wissen

Während MiCA noch umgesetzt wird, folgt mit der Travel Rule die nächste Regulierung. Welche Vorgaben die EU für Krypto-Anleger durchsetzen will.

Tobias Zander
Bitcoin-Münzen vor einer EU-Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die EU zieht die Krypto-Regulierungsschrauben enger

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was die "Travel Rule" wirklich für Krypto in der EU bedeutet
  • Warum Bitcoin-Transaktionen bald stärker überwacht werden
  • Welche Strafen es bei Verstößen gegen die Krypto-Regulierungsmaßnahme verhängt werden
  • Weshalb es langfristig auch Vorteile für Anleger geben könnte

Während die MiCA-Verordnung umgesetzt wird, steht der Krypto-Branche bereits die nächste Regulierungswelle bevor: die sogenannte “Travel Rule”. Sie verpflichtet Börsen und Wallet-Anbieter, bei Transaktionen die persönliche Daten offenzulegen. Das Ende des freiheitlichen Gedankens von Bitcoin und Co. oder doch nur ein notwendiger Schritt für die Reifung des Marktes? Im BTC-ECHO Interview erklärt Uve Poom, COO und Mitgründer von CryptoSwift, welche Folgen die Regelung für Privatanleger hat.

