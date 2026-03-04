Während MiCA noch umgesetzt wird, folgt mit der Travel Rule die nächste Regulierung. Welche Vorgaben die EU für Krypto-Anleger durchsetzen will.

Krypto-Überwachung durch die Travel Rule? Das müssen Anleger wissen

In diesem Artikel erfährst du: Was die "Travel Rule" wirklich für Krypto in der EU bedeutet

Warum Bitcoin-Transaktionen bald stärker überwacht werden

Welche Strafen es bei Verstößen gegen die Krypto-Regulierungsmaßnahme verhängt werden

Weshalb es langfristig auch Vorteile für Anleger geben könnte

Während die MiCA-Verordnung umgesetzt wird, steht der Krypto-Branche bereits die nächste Regulierungswelle bevor: die sogenannte “Travel Rule”. Sie verpflichtet Börsen und Wallet-Anbieter, bei Transaktionen die persönliche Daten offenzulegen. Das Ende des freiheitlichen Gedankens von Bitcoin und Co. oder doch nur ein notwendiger Schritt für die Reifung des Marktes? Im BTC-ECHO Interview erklärt Uve Poom, COO und Mitgründer von CryptoSwift, welche Folgen die Regelung für Privatanleger hat.

