Krypto 1x1 Wie unterscheiden sich private und öffentliche Blockchains?

Die Blockchain ist die Grundlage für die meisten Kryptowährungen. Doch es gibt verschiedene Arten von Blockchains, darunter private und öffentliche. Was ist der Unterschied?

Eine Blockchain ist eine digitale Datenbank, die Transaktionen oder Informationen in Form von Blöcken speichert. Jeder Block enthält eine Liste von Transaktionen und einen Verweis auf den vorherigen Block. Dieser Verweis schafft eine Kette von Blöcken, deswegen heißt sie auch “Block” “chain”. Die Daten sind durch kryptografische Hash-Funktionen gesichert und werden von einem Netzwerk von Computern (Knoten) überprüft und verwaltet. Bei kryptografischen Hash-Funktionen handelt es sich um spezielle Hash-Funktionen, bei denen der Eingabewert eine feste Ausgabe erzeugt. Je nachdem, wie man sie anwendet, werden sie in private und öffentliche Blockchains unterschieden.

Was ist eine private Blockchain?

Klingt auf den ersten Blick selbsterklärend: Private Blockchains haben einen beschränkten Kreis an möglichen Zugriffen. Im Gegensatz zu öffentlichen benötigt man hier Zugriffsrechte, um die gespeicherten Daten einsehen zu können. Sie kommen in der Regel bei Unternehmen oder Organisationen zum Zug, um sensible Informationen zu schützen. Private Chains eignen sich zum Beispiel für Versicherungen oder auch das Gesundheitswesen, etwa für die Verwaltung von Krankenakten. Bei privaten Chains ist es somit deutlich einfacher, die Daten der Teilnehmer:innen zu schützen.

Was ist eine öffentliche Blockchain?

Eine öffentliche Blockchain bietet im Unterschied zur privaten Kontrolle für alle Menschen. Theoretisch haben alle Zugriff auf das Netzwerk und jeder:r kann Transaktionen validieren. Letzteres gilt allerdings nur mit einer Einschränkung. Um etwa in Proof-of-Stake-Systemen wie Ethereum Transaktionen validieren zu können, benötigt man eine gewisse Anzahl an Coins. Bei Proof-of-Work-Systemen hingegen benötigt man spezielles Mining-Equipment.

Der klassische und am meisten verbreitete Anwendungsfall für öffentliche Chains sind Kryptowährungen. Jede:r kann, sofern er oder sie die passenden technischen und kognitiven Voraussetzungen dazu hat, eine Wallet einrichten und Kryptowährungen versenden. Typische öffentliche Chains sind zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder auch Litecoin. Man spricht hier auch von Layer-1-Lösungen.

Die Unterschiede im Überblick

Zugriff: Private Blockchains haben beschränkten Zugriff, während öffentliche für alle Menschen zugänglich sind.

Kontrolle: Private Chains bieten den Teilnehmern eine höhere Kontrolle und Steuerung, während öffentliche dezentralisiert und transparenter sind.

Datenschutz: Private Chains bieten ein höheres Maß an Datenschutz, während man bei öffentlichen pseudonyme Daten leichter einsehen kann.