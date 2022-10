Skript-Kiddie oder Superhacker? Freiheitskämpfer, Mega-Betrüger oder doch nur einer, der nach Anerkennung sucht? Die Beschreibungen sind so vielfältig wie die Person, die hinter dem Namen Kim Dotcom steht.

Es ist 6:47 Uhr am Morgen des 20. Januar 2012. Die Sonne wird sich bald aufmachen, am Horizont aufzugehen, während die Gegend um das neuseeländische Coatesville noch im tiefen Schlaf liegt. Wir überblicken ein Gelände von 22,6 Hektar Land, so groß wie 31 Fußballfelder. Ein riesiges Grundstück, bestückt mit skurrilen, überlebensgroßen Tierskulpturen. Da eine Giraffe, dort ein Nashorn. Und mittendrin steht sie, die “Dotcom Mansion”. Ein gigantisches Herrenhaus, die Rollläden noch heruntergelassen.

Doch etwas reißt die Idylle in Fetzen. Wir hören den flatternden Sound der Rotorenblätter, die die Luft zerschneiden. Ein Helikopter voller Eliteeinheiten der Special Tactics Group, ausgebildet, um militärische Belagerungen aufzulösen, fliegt geradewegs auf die Mega-Villa zu. Die “Operation Takedown” beginnt. Dann geht alles ganz schnell. Der Hubschrauber landet direkt im Vorhof des Mega-Anwesens. Die Türen öffnen sich,

