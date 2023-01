Bitcoin-Prognose: Wohin steigt der Kurs?

Für alle, die mit dem Gedanken spielen, Bitcoin kaufen zu wollen, gab es in den vergangenen Wochen positive Impulse. Allein in den letzten Tagen konnte der Bitcoin-Kurs um knapp 10 Prozent zulegen und sich zeitweise die 23.000 US-Dollar-Marke zurückerobern. Im Monatsvergleich erfreute die Kryptowährung indessen, mit einem Plus von knapp 40 Prozent, bullischer Stimmung am Markt.

Laut einer Studie von Nickel Digital Asset Management rechnen institutionelle Investoren zum Teil mit einem Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar in den nächsten drei bis fünf Jahren. Folgt man dieser Bitcoin-Prognose, könnte aktuell also ein guter Zeitpunkt sein, um sich Bitcoin ins Portfolio zu holen. Doch wie kommt man auf solche bullischen Prognosen?

Bitcoin kaufen: Für überzeugte Investoren mit Weitsicht

Studien wie die oben zitierte sind immer mit Vorsicht zu genießen. Es liegt in der Natur der Sache, dass institutionelle Investoren, die selbst Bitcoin kaufen und das auch planen, weiterhin zu tun, Interesse daran haben, dass die Stimmung am Markt gut ist. Dementsprechend mögen sie auch geneigt sein, dementsprechende Prognosen abzugeben, um mehr Menschen an den Markt zu bringen und so für steigende Kurse zu sorgen.

Doch die in der Studie zitierten “drei bis fünf Jahre” kommen nicht von ungefähr. Betrachtet man die ökonomische Ausgestaltung von Bitcoin, sind langfristige Kursanstiege gar nicht so unwahrscheinlich. Stichwort: Angebotsverknappung.

Noch keine passende Bitcoin Wallet gefunden? Dann schau doch mal im Bitcoin-Wallet-Vergleich 2023 vorbei.

Bitcoin Halving und die HODL Waves

Schließlich ist Bitcoin streng limitiert, es wird niemals mehr als 21 Millionen BTC geben. Stand jetzt sind bereits über 19,2 Millionen auf dem Markt. Und es werden immer weniger. Denn beim Bitcoin-Halving, das alle vier Jahre beziehungsweise alle 210.000 Blocks stattfindet, wird der Nachschub an neuen Coins um die Hälfte halbiert.

Nächster Termin ist voraussichtlich der 12. März 2024. Dann sinkt der Mining Reward auf 3,125 BTC pro Block. In der Vergangenheit sorgte dieses Event immer für starke Kursanstiege. Nach dem letzten Halving, das am 11. Mai 2020 stattfand, konnte der BTC-Kurs von knapp 8.700 US-Dollar auf über 69.045 US-Dollar am 10. November 2022 steigen.

Eine steigende Nachfrage vorausgesetzt, deutet das Halving auch dieses Mal wieder auf Kursanstiege hin. Investoren, die an die Zukunft des “Orange Coins” glauben, werden also geneigt sein, Bitcoin kaufen zu gehen. Und diese auch zu halten.

Die Statistik spricht hier eine klare Sprache: Es werden mehr und mehr Menschen, die BTC für eine längere Zeit halten. Zwar kommen in jedem Investmentzyklus neue Investoren dazu, die auch auf kurzfristige Gewinne aus sind. Doch die Investoren, die ihre Coins für längere Zeit halten, steigen stetig an.

Bitcoin HODL Waves. Quelle: Glassnode

Wie man obiger Grafik entnehmen kann, halten 44 Prozent der Investoren ihre Coins aktuell seit 1 bis 2 Jahren (gelbe Ausschläge). Short-Term-Investoren (rote Ausschläge) werden demgegenüber immer weniger.

Noch keine passende Bitcoin Wallet gefunden? Dann schau doch mal im Bitcoin-Wallet-Vergleich 2023 vorbei.

Aktuelle Marktlage: Bullenfalle oder langfristige Erholung?

So viel zu den langfristigen Perspektiven. Doch wie sieht es auf kurze Sicht aus? Schließlich dürften sich Investoren ob der aktuellen Marktlage vor allem fragen, ob es sich bei den jüngsten Kurssprüngen nur um eine Bullenfalle handelt oder ob man tatsächlich von einer langfristigen Erholung der Kurse ausgehen kann.

Laut einem Bericht der Blockchain-Analysten von Glassnode könnte die aktuelle Phase tatsächlich auf eine nachhaltige Erholung hindeuten. Sie analysierten darin unter anderem den Supply Profitability Cycle von Bitcoin, der Metriken der realisierten Gewinne und Verluste von Investoren zueinander ins Verhältnis setzt. Dabei kommen die Analysten zu folgendem Schluss:

Der aktuelle Bär[enmarkt], der im November 2021 begonnen hat, hat zwei große Momente der Kapitulation erlebt, bei denen Verluste von minus 2,9 Prozent und minus 3,7 Prozent pro Woche realisiert wurden. Dieses Regime hat sich nun geändert, so dass die Profite dominieren. Ein vielversprechendes Zeichen der Heilung […] Glassnode

Dennoch gebe es auch Zeichen dafür, dass Miner und Short-Term-Anleger die aktuelle und kommende Marktlage vermehrt dazu nutzen könnten, um Gewinne zu realisieren.

Das sagt BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck

Wie es indessen um die Betrachtung aus einem Chartanalytischen und Fundamentalen Standpunkt aussieht, verrät uns BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck.

Aktuell profitiert Bitcoin von einer anhaltenden Dollar-Schwäche, der Erholung im US-Technologie-Index Nasdaq sowie einer hohen Quote an gehebelten Wetten auf fallende Kurse. Bei Betrachtung der unterschiedlichen Zeiteinheiten 1-Stundenchart bis hin zum 1-Tageschart zeigen sich aus charttechnischer Sicht jedoch für die kommenden Tage und Wochen einige Warnsignale. Verschiedene Momentum-Indikatoren sowie der Money-Flow weisen Divergenzen aus. In 8 von 10 Fällen konsolidierte der Bitcoin-Kurs in einer solchen Konstellation.

Auf der Haben-Seite ist die Rückeroberung der gleitenden Durchschnittslinie EMA200 sowie der übergeordneten Abwärtstrendlinie, ausgehen vom Allzeithoch auch charttechnischer Perspektive positiv zu werten. Ob der Bitcoin-Kurs diese Signale als Ausgangspunkt für eine Trendfortsetzung in den kommenden Monaten nutzen kann, wird sich erst durch eine Rückeroberung des letzten Verlaufshochs aus dem August 2022 bei 25.200 US-Dollar bestätigen.

Sodann könnte Bitcoin in seinem “pre-Halving” Jahr der historisch bullishen Entwicklung folgen und den Bereich um 32.000 US-Dollar anvisieren. Um auch diese Zone zu überwinden und bis Jahresende in Richtung 48.000 US-Dollar durchzustarten, muss jedoch auch der Aktienmarkt mitspielen. Starke Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA in den letzten Monaten deuten zunehmend darauf hin, dass die Gefahr einer Rezession aktuell abnimmt und auch die Inflation langfristig wieder auf ein tragbares Niveau zurückfällt.

Bitcoin kaufen: Was ist die beste Methode?

Wir sehen: Wer langfristig überzeugt ist, könnte sich an ein Investment wagen. Kurzfristig ist es noch zu früh, um den ultimativen Bullenmarkt auszurufen, allerdings sieht es lange nicht mehr so düster aus wie noch vor einigen Monaten. 2023 könnte besser werden als 2022. Jetzt also sofort Bitcoin kaufen?

Es gilt wie immer bei Investments: Nichts überstürzen und kühlen Kopf bewahren. Emotionen sind keine guten Ratgeber und führen zu überstürzten Entscheidungen. Für viele hat es sich daher bewährt, in Chargen zu investieren – etwa, indem man einen Sparplan auf BTC einrichtet.

Dabei investiert man in regelmäßigen Abständen einen gleichbleibenden Betrag und “stapelt Satoshis”. So kann man entspannt seine Bitcoin-Bestände erhöhen und muss sich dabei nicht um den “richtigen Zeitpunkt” Gedanken machen. Denn diesen zu erwischen, da sind sich viele professionelle Investoren einig, ist ohnehin so gut wie unmöglich.

Für viele kann das eine bequeme Option sein, um in Bitcoin einzusteigen. Doch das hängt natürlich auch von persönlichen Vorlieben ab – natürlich kannst du auch alles auf einmal in den Markt stecken. Oder du investierst lieber etwas differenzierter und baust dir Krypto-Portfolios zusammen.

Egal, für welche Strategie du dich entscheidest: Wichtig ist die Wahl des richtigen Brokers. Wenn du noch keinen hast, schau doch mal in unserem Broker- und Börsen-Vergleich vorbei.

Bitcoin kaufen: Vorbereitung ist alles

Bevor man dann damit loslegt, Bitcoin zu kaufen, sollte man sich mit der Materie vertraut machen und sich genau überlegen, worin man investiert. Ist man tatsächlich davon überzeugt, dass ein Investment in die Zukunft von Bitcoin sinnvoll ist? Nur dann sollte man sein Geld auch investieren. Schließlich kann es trotz sorgfältiger Abwägungen niemals eine Garantie geben, dass es Kursgewinne gibt. Darum gilt auch: Investiere nie Geld, auf das du nicht verzichten kannst.

Mindestens genauso wichtig ist der Aufbewahrungsort für Bitcoin: Die Krypto-Wallet. Denn wer Bitcoin kaufen möchte, muss sich bewusst sein: Sobald man seine BTC auf einer Börse lagert, hat man das Nachsehen, falls die Börse plötzlich bankrott geht und die Private Keys verschwinden – in der Welt der Kryptowährungen kann das schon einmal vorkommen.

Du möchtest die besten Wallets vergleichen? Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO Vergleichsportal die besten Wallets, mit denen du deine Krypto-Werte sicher aufbewahren kannst. Zum Wallet-Vergleich