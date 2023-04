Das Internet der Dinge hat längst Einzug in unserem Alltag gefunden. Gibt es da Platz für IOTA?

Internet of Things: Platz für IOTA?

Was meint dein Kühlschrank?

Was ist das Internet der Dinge?

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ist ein Netzwerk von physischen Geräten, Fahrzeugen, Gebäuden und anderen Gegenständen, die mit Sensoren und Software ausgestattet sind, um Daten zu sammeln und zu analysieren.

Diese Geräte sind miteinander und mit dem Internet verbunden, um Daten auszutauschen und auf Anforderungen zu reagieren. Das Internet der Dinge ermöglicht es, Geräte zu autonomisieren und so die Effizienz und den Komfort des täglichen Lebens zu erhöhen. Ein oft bemühtes Beispiel ist hier der smarte Kühlschrank: Er merkt, wenn dein Joghurt leer ist und sendet die entsprechende Nachricht an dein Smartphone.

Smart Home

Smart Homes sind Häuser, die mit vernetzten Geräten ausgestattet sind, um das Leben der Bewohner zu vereinfachen und zu verbessern. Zum Beispiel können intelligente Thermostate die Raumtemperatur automatisch anpassen, wenn jemand das Haus verlässt oder zurückkehrt, um Energie zu sparen. Smarte Türschlösser können auch ferngesteuert werden, um zu sehen, wer das Haus betritt oder verlässt. Oder eben der Kühlschrank, der dir sagt, dass du Joghurt kaufen sollst.

Gesundheitswesen

Auch im Gesundheitswesen bieten sich Anwendungen für das Internet der Dinge, von tragbaren Geräten bis hin zu Überwachungsgeräten im Krankenhaus. Zum Beispiel können tragbare Geräte wie Smartwatches den Gesundheitszustand einer Person überwachen und Daten an einen Arzt oder Krankenhaus senden. Intelligente medizinische Geräte können auch Patientendaten in Echtzeit überwachen und an medizinisches Personal senden.

Transportwesen

Das Internet der Dinge hat auch Anwendungen im Transportwesen, wie zum Beispiel in der intelligenten Verkehrssteuerung oder bei autonomen Fahrzeugen. Autonome Fahrzeuge sind mit Sensoren, Kameras und künstlicher Intelligenz ausgestattet, um sicher und effizient zu fahren.

Platz für IOTA?

IOTA ist eine Kryptowährung, die mit dem Fokus entwickelt wurde, ihren Platz in diesem Geflecht der Dinge zu finden. Eine der wichtigsten Anwendungen des Projektes ist die Möglichkeit, Mikrotransaktionen zwischen Geräten durchzuführen. Der Platz für IOTA im Internet der Dinge ist es also, Daten auszutauschen und Zahlungen zwischen den Geräten durchzuführen, etwa wenn dein Kühlschrank sich irgendwann dazu entscheiden sollte, die Zahlung für den Joghurt selbst durchzuführen. Ob der Kühlschrank – und alle anderen smarten Geräte mit ihm – sich dann tatsächlich für IOTA entscheiden, steht auf einem anderen Blatt.

Tatsächlich hat das Projekt jedoch bereits Partnerschaften mit Unternehmen wie DELL, Jaguar, Linux Foundation und vielen mehr, was auf eine positive Zukunft hoffen lässt.

