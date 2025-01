Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Im laufenden Presale von iDegen, der am 26. Februar endet, wurden bisher 18,2 Millionen US-Dollar eingenommen. Das neue V3-Update führte zu einer verstärkten Präsenz auf sozialen Plattformen wie X, wo die Inhalte von iDEGEN fast 1,5 Millionen Aufrufe erzielten. Mit der Einführung autonomer Videoinhalte zielt iDEGEN darauf ab, Plattformen wie RedNote zu erreichen.

Was ist iDEGEN?

iDEGEN ist ein Large Language Model, das laut eigenen Angaben ähnlich wie ChatGPT funktioniert, jedoch stark von den Dynamiken und Inhalten von Crypto Twitter geprägt ist. Durch kontinuierliche Beiträge und Interaktionen mit Nutzern auf X wurde iDEGEN zu einem häufig diskutierten Projekt.

Die unkonventionelle Art und Weise, wie der KI-Agent Inhalte erstellt, hat sowohl Aufmerksamkeit als auch Kontroversen ausgelöst, was zur Popularität des Projekts beitrug. iDEGEN wird nach eigenen Angaben mittlerweile als eines der vielversprechenden ICOs des Jahres 2025 gehandelt.

V3-Upgrade bringt autonome Videoinhalte

Das vorherige V2-Update ermöglichte autonome Interaktionen mit relevanten Hashtags und bedeutenden Konten auf Plattformen wie Telegram. Innerhalb eines Tages wurden dadurch über 1 Million US-Dollar im Presale eingesammelt. Mit V3 führt iDEGEN nun erstmals autonome Videoinhalte ein, die laut Studien eine um 52 % höhere Wahrscheinlichkeit haben, geteilt zu werden. Dieses Format soll die Wettbewerbsfähigkeit in der aufmerksamkeitssensiblen Krypto-Branche stärken.

Zusätzlich erweitert iDEGEN mit der Ankündigung einer Integration in RedNote seinen Einfluss. RedNote zählt rund 500 Millionen Nutzer, von denen viele kryptoaffin sind. Die geplante Präsenz auf dieser Plattform könnte iDEGEN Zugang zu neuen Zielgruppen verschaffen.

IDGN jetzt noch im Presale verfügbar

Derzeit wird der IDGN-Token im Presale für 0,0146 US-Dollar angeboten, mit einem prognostizierten Anstieg auf 0,038 US-Dollar. Der Presale befindet sich in Phase 5 und endet in 29 Tagen. Das Projekt hat bereits Aufmerksamkeit in der Kryptoszene erregt, und viele Investoren beobachten gespannt die weiteren Entwicklungen.

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website verfügbar.

