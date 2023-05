Als innovatives Schweizer Unternehmen bietet dir die honesto AG eine zuverlässige und sichere Möglichkeit für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen, die den Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt gerecht wird.

Deshalb arbeitet man dort mit modernster Technologie und erstklassigen Partnern wie der InCore Bank und stellt dir eine vertrauenswürdige und zuverlässige Plattform für die Verwaltung und den Handel von digitalen Vermögenswerten zur Verfügung. Zusammen mit inCore bringt man die Sicherheit und Stabilität der traditionellen Finanzwelt in die Welt der Kryptowährungen.

Die Kryptowährungen sind durch InCore in den Schweizer Alpen verwahrt. Was auf der Plattform für den Handel gebraucht wird, ist rückversichert. So werden hohe Sicherheit und Transparenz für alle Transaktionen auf der Plattform gewährleistet, die vollständig mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften konform sind – und darauf kannst du vertrauen.

Sicherheit und Transparenz durch den Schweizer Rechtsrahmen

Die FINMA (Schweizer Finanzmarktaufsicht) hat bereits Bewilligungen für die Erweiterung der Blockchain-Infrastruktur an zwei Zürcher Finanzinstitute erteilt. Eines davon ist die inCore Bank, der traditionelle Bank-Partner von honesto.

Dies schafft die rechtliche Grundlage, damit die honesto AG in Zusammenarbeit mit inCore Bankdienstleistungen für digitale Vermögenswerte sowie Handels- und Verwahrungslösungen anbietet.

Das gewährleistet die regulatorische Compliance, da beide Unternehmen ihr Fachwissen in Bezug auf regulatorische Anforderungen teilen und sicherstellen, dass ihre Dienstleistungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

So erfüllt die honesto AG alle rechtlichen Anforderungen und ermöglicht dir den Handel an 20 Krypto-Börsen zu den bestmöglichen Preisen, mit nur einem Klick. Mit ihrer sicheren und zuverlässigen Plattform für den Handel und die Verwaltung von digitalen Vermögenswerten positioniert sich die honesto AG als Vorreiter in der Branche und treibt die Entwicklung von Kryptowährungen in der Schweiz und weltweit voran.

Die honesto AG und inCore Bank AG leiten den Schweizer Aufschwung an

Das Krypto-Valley, zu dem auch die Schweiz und Liechtenstein gehören, erfährt aufgrund seiner fortschrittlichen regulatorischen Rechtsprechung und dezentralen Denkweise einen regelrechten Aufschwung. Genau hier nimmt die honesto AG eine Spitzenposition ein und setzt einen neuen Standard für die Branche.

Als Beispiel für innovative Schweizer Unternehmen, die den Weg für eine digitale Zukunft bereiten, zeigt die honesto AG, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen möglich ist. Sie erfüllt alle rechtlichen Anforderungen und ermöglicht dir den Handel an 20 Krypto-Börsen zu den bestmöglichen Preisen mit nur einem Klick.

Gemäß Schweizer Bankenrecht werden alle Kundeneinlagen traditionell in der Schweiz gehalten, was zusätzliche Sicherheit bietet. Die Partnerschaft zwischen der honesto AG und InCore Bank zeigt, wie Banken und innovative Fintech-Unternehmen die Banken der Zukunft gestalten können.

Durch die professionelle Trading-App profitierst du vom völlig neuen Rechts-, Regulations- und Sicherheitsstandard, den die Schweiz für die Welt der Kryptowährungen geschaffen hat. So ist die honesto Trading-App die erste Schweizer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die den vollen Schutz einer Schweizer Bank gewährt.

