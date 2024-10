Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der nach eigenen Angaben weltweit erste Telegram-basierte Presale, Dogizen, startet in wenigen Tagen und möchte das ganze Potenzial des Telegram-Gamings nutzen. Dabei will Dogizen einen Markt für sich erobern, der sich in starkem Wachstum befindet, aber bisher noch relativ klein ist. Demnach gibt es aktuell nur eine Handvoll bekannter Projekte in diesem Bereich. Darunter Games wie Hamster Kombat, mit dem sich Dogizen messen möchte.

Das steckt hinter Dogizen

Dogizen ist ein Telegram-Spiel, das laut Unternehmensangaben bereits über eine Million Nutzer zählt. Neben einem Tap-to-Earn-Modus, der die Spieler an das Game fesseln soll, will sich Dogizen durch seine Zukunftspläne vom Rest der Telegram-Spiele abheben.

“The Universe” wird den Nutzern eine Reihe von Spielen bieten, die alle in die Dogizen-Mini-App eingebettet und über ein interoperables Play-to-Earn-Ökosystem miteinander verbunden sind, das auf dem DOGIZ-Token basiert. Dies soll den Spielern eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt an Games bieten, in die sie eintauchen können, und ebenso viele neue Möglichkeiten, Krypto zu verdienen.

Mit dem Dogizen-SDK können Entwickler zudem ihre eigenen Spiele erstellen. Diese können innerhalb des Universums verwendet werden und so ein bereits bestehendes Publikum für ihre Kreationen erreichen. Der Plan sieht vor, dass unabhängige Entwickler möglicherweise keine Listungsgebühren zahlen müssen. Der Clou dabei ist, dass die Inhaber von DOGIZ-Token einen Teil der erzielten Einnahmen erhalten. Bei einem Tagesumsatz von beispielsweise 200.000 US-Dollar beim Spiel “Catizen” ist dies eine nicht zu verachtende Einnahmequelle.

Mit dem Dogizen-Universum soll Dogizen zur Heimat für Gamer, Entwickler und Krypto-Fanatiker werden – in einem “One-Stop-Shop”, der auf einer der beliebtesten Messaging-Apps der Welt basiert.

Dogizen konkurriert mit Hamster Kombat

Die Beliebtheit von Telegram-Spielen ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen und hat schnell eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht, was institutionelle Größen dazu veranlasst habe, in diesen Sektor einzusteigen. Und da der breitere GameFi-Sektor bereits eine Marktkapitalisierung von rund 15 Milliarden US-Dollar erreicht hat, handelt es sich laut Dogizen um eine Goldgrube, die es zu erschließen gilt.

Klickspiele, sogenannte “Tap-to-Earn”-Games, erfreuen sich 2024 großer Beliebtheit im Spielesektor. Die schnell erreichte Nutzerbasis von 300 Millionen für Hamster Kombat und der Anfstieg auf 10 Millionen Abonnenten auf YouTube seien Belege dafür. Die Marktkapitalisierung von Hamster Kombat lag zwischenzeitlich bereits bei fast 500 Millionen US-Dollar.

Ein anderes Beispiel für die hohe Relevanz solcher Games ist Pixelverse. Dieses Krypto-Gaming-Projekt hat den Early Adopters innerhalb weniger Stunden nach seinem jüngsten Airdrop einen Gewinn von 50 Prozent beschert. In der Zwischenzeit habe der DOGS-Token, ein Memecoin und Telegram-Spiel, ein Startvolumen von 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Dogizen mit seiner Kombination aus GameFi und Telegram-Gaming möchte die aktuellen Top-Trends vereinen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den bevorstehenden Presale.

Presale startet am 4. Oktober 2024

Dogizen möchte allen eine zweite Chance bieten, frühzeitig in die “Telegram-Gaming-Party” einzusteigen, die Hamster Kombat verpasst haben. Außerdem hätten Käufer im Presale die Möglichkeit, die Entwicklung eines ganz neuen Ökosystems an Gaming-Titeln zu unterstützen.

Der Presale beginnt am 4. Oktober 2024 um 8 Uhr UTC. Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website von Dogizen .

