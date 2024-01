Halving-Vorbereitung läuft Bitcoin Hashrate explodiert

Ein Stresstest für BTC-Miner steht bevor: das Bitcoin Halving. In Vorbereitung auf die halbierten Einnahmen steigt die Hashrate in neue Höhen.

Im April 2024 ist es so weit: Zum vierten Mal in Bitcoins Geschichte halbiert sich die Menge an BTC, die pro neuem Block an die Miner ausgeschüttet wird. Auf Tagessicht sinkt die Emissionsrate emnach auf 450 BTC anstatt vormals 900 Bitcoin.

Die Gebühren ausgeschlossen, verdienen Miner dann nur noch 3,125 BTC pro gefundenen Block. Grund genug, um die Hashrate hochzufahren und sich wettbewerbsfähig zu präsentieren.

Die Hashrate ist die akkumulierte Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Sie steigt mit der Anzahl an Minern, die um das Finden neuer Blocks konkurrieren. Damit auch: die Mining Difficulty. Das macht sie zu einem Indikator unter anderem für die Sicherheit des Netzwerks.

Allerdings halten nicht alle Marktbeobachter das Wachstum der Hashrate für nachhaltig. Die US-Großbank JPMorgan prophezeit einen spürbaren Einsturz nach dem Halving.

