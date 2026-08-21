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Grünen-Politiker fordert Reform: Die Krypto-Steuer soll gerechter werden

Die Debatte um die Krypto-Haltefrist bleibt politisch brisant, Grünen-Politiker Max Lucks drängt auf eine Änderung.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Politiker Max Lucks

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Krypto-Haltefrist gilt als wichtiger Standortvorteil für Deutschland

Die mögliche Abschaffung der Krypto-Haltefrist bleibt für Anleger ein wichtiges Thema. BTC-ECHO hat exklusiv mit Grünen-Politiker Max Lucks darüber gesprochen, warum seine Partei die bisherige Regelung kippen will. “Der Druck von Bündnis 90/Die Grünen wirkt”, meint der Politiker.

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