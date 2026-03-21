Der Goldpreis rutscht deutlich ab und verzeichnet den stärksten Wochenverlust seit Jahrzehnten. Ist das nur eine Korrektur oder ein Trendwechsel?

Gold ist auf Tagessicht um 3,5 Prozent gefallen und notiert bei 4.491 US-Dollar je Unze. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf elf Prozent. Damit markiert das Edelmetall laut einer Tradingview-Analyse die schlechteste Performance seit 1983.

Gold verliert massiv an Wert I Quelle: Tradingview

Auslöser ist die Eskalation im Nahen Osten nach Angriffen der USA und Israels auf den Iran. In der Erstreaktion ist das Edelmetall gestiegen, seither hat Gold aber knapp 15 Prozent an Wert verloren. Die Unsicherheit belastet ebenfalls die Aktien- und Krypto-Märkte.

Zusätzlich verschärft die Lage am Ölmarkt die Situation. Die Spannungen rund um die Straße von Hormus sorgen für Sorgen vor einer länger anhaltenden Energiekrise. Auch politisch bleibt die Lage unklar. US-Präsident Donald Trump stellt zwar ein mögliches “Herunterfahren” der Militäraktivitäten in Aussicht, gleichzeitig sollen aber zusätzliche Truppen entsandt worden sein. Darüber berichtet die Tagesschau.

Der Abverkauf trifft nicht nur physisches Gold. Auch die Kryptowährung PAX Gold, die den Goldpreis abbildet, gerät unter Druck. Wie nachhaltig der Abverkauf ist, lest ihr in der nachfolgenden Kursanalyse.

PAX Gold: So tief könnte PAXG jetzt fallen

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 4.497,35 USD (Low) und 4.619,77 USD (High) basierend auf den letzten sechs 4‑h Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 4.507,07 USD und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags (4.509,76 USD; Rückgang um 2,69 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 2.266.392.498 USD. Für Dich als Krypto‑Anleger signalisiert die kurzfristige Preisbewegung eine leichte Schwäche gegenüber dem vorigen Tag.

Pax Gold macht es dem Edelmetall nach und sinkt I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (4.655,70 USD) und liegt rund 148,63 USD darunter. Die Abfolge niedrigerer Hochs und teils tieferer Tiefs seit dem 20.03. weist auf kurzfristige bärische Struktur hin. Unterstützungen liegen bei 4.497,35 USD (aktuelles Tief) und dem Bollinger‑Unterband bei 4.398,13 USD, Widerstände bei 4.531,76 USD und dem EMA‑20.

“Gold-Markt in angespannter Konsolidierungsphase”

Der RSI (14) liegt bei 37,24 und signalisiert leicht überverkaufte Bedingungen ohne Extrem. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was kurzfristige Stabilisierungschancen eröffnet.

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Die Bollinger‑Bänder haben sich auf eine Breite von rund 534,24 USD ausgeweitet, was auf erhöhte Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit erhöhtem Risiko für kurzfristige Ausbrüche.

Gold-Prognose: Wie es für PAXG weitergeht

Kurzfristige Prognose für PAXG am 21.03.2026 bleibt neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 4.497,35 USD und 4.398,13 USD, Widerstände bei 4.531,76 USD und 4.655,70 USD (EMA‑20).

PAX Gold könnte weiter fallen I Quelle: BTC-ECHO

Ein stabiler Tagesschluss über 4.655,70 USD würde Raum bis ~5.200,00 USD eröffnen, während ein Bruch unter 4.497,35 USD die Abwärtsdynamik Richtung 4.100,00 USD beschleunigen könnte. Du solltest Risiko und Stopps an den genannten Marken ausrichten.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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