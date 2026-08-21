App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Coinbase: 30 € verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
2,10 T
Hyperliquid-Kurs64,00 2.50%
Bitcoin-Kurs66.454,70 9.30%
Ethereum-Kurs2.059,16 4.90%
XRP-Kurs1,17 18.30%
BNB-Kurs581,64 6.40%
Hyperliquid-Kurs64,00 2.50%
Solana-Kurs78,85 5.30%
TRON-Kurs0,290673 1.80%
Dogecoin-Kurs0,072488 11.10%
Cardano-Kurs0,182892 13.70%
Zcash-Kurs546,22 14.20%
Chainlink-Kurs9,95 9.30%
Pi Network-Kurs0,081178 5.20%
Dr. André Dragosch im Interview (Teil II) 

“Gold bei Aktienrisiken, Bitcoin bei Bond-Risiken”: Das ideale Portfolio?

Bitcoin und Gold dürfen in einem Portfolio nicht fehlen – betont Dr. André Dragosch von Bitwise gegenüber BTC-ECHO. Doch beide Assets spielen ganz unterschiedliche Rollen. Wie Investoren das Beste für ihr Portfolio herausholen.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Dr. André Dragosch vor einer Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Bitwise I Fotomontage

 | Bitwise-Experte Dr. André Dragosch hält Bitcoin für einen unverzichtbaren Portfolio-Bestandteil

Bitcoin und Gold gelten vielen Investoren gleichermaßen als Schutz vor Geldentwertung. Doch in der Praxis reagieren beide Assets auf Krisen viel unterschiedlicher, als es das gängige Wertspeicher-Narrativ zunächst vermuten lassen würde. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, in welchen Marktphasen Gold seine Stärken ausspielt und wann Bitcoin zur stärkeren Absicherung für das Portfolio wird. Außerdem verrät er, welche einzigartigen Vorteile Self-Custody für Hodler bietet – und für wen regulierte Bitcoin ETPs dennoch die bessere Alternative sind.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt Politiker Max Lucks
Krypto in DACHGrünen-Politiker fordert Reform: Die Krypto-Steuer soll gerechter werden
Das Logo von Hyperliquid.
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: Start einer nachhaltigen Rallyebewegung?
Großes weißes Streifenschild an der Außenseite eines Gebäudes, im Hintergrund sind Fenster und ein Teil einer roten Backsteinmauer sichtbar.
"Ökonomische Infrastruktur für KI" bauen8-Milliarden-Deal: Stripe greift nach der Kontrolle über KI-Zahlungen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0,115846
40.60%
Bitway
0,389382
36.80%
Bitcoin Cash
228,36
22.70%
Pump.fun
0,003347
22.00%
XRP
1,17
18.30%
Pepe
0,000003
17.50%
币安人生 (BinanceLife)
0,454248
15.80%
Venice Token
13,78
14.30%
Zcash
546,22
14.20%
Cardano
0,182892
13.70%
MemeCore
0,976570
-7.80%
Lighter
2,37
-5.20%
Figure Heloc
0,878913
-1.60%
World Liberty Financial
0,052919
-1.20%
Monero
349,18
-0.60%
Ondo US Dollar Yield
0,976570
-0.60%
LEO Token
7,95
-0.40%
Rain
0,011914
-0.40%
Beldex
0,070457
-0.20%
Tether
0,856311
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren