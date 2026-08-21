Bitcoin und Gold dürfen in einem Portfolio nicht fehlen – betont Dr. André Dragosch von Bitwise gegenüber BTC-ECHO. Doch beide Assets spielen ganz unterschiedliche Rollen. Wie Investoren das Beste für ihr Portfolio herausholen.

“Gold bei Aktienrisiken, Bitcoin bei Bond-Risiken”: Das ideale Portfolio?

“Gold bei Aktienrisiken, Bitcoin bei Bond-Risiken”: Das ideale Portfolio?

Bitcoin und Gold gelten vielen Investoren gleichermaßen als Schutz vor Geldentwertung. Doch in der Praxis reagieren beide Assets auf Krisen viel unterschiedlicher, als es das gängige Wertspeicher-Narrativ zunächst vermuten lassen würde. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, in welchen Marktphasen Gold seine Stärken ausspielt und wann Bitcoin zur stärkeren Absicherung für das Portfolio wird. Außerdem verrät er, welche einzigartigen Vorteile Self-Custody für Hodler bietet – und für wen regulierte Bitcoin ETPs dennoch die bessere Alternative sind.

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