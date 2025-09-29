In diesem Artikel erfährst du:
- Wie stark Galaxy Digital von einem Krypto-Bullenmarkt profitieren könnte
- Weshalb gar Kursziele von über 100 US-Dollar ausgerufen werden
- Wie das Unternehmen am Erfolg von ChatGPT und Co. partizipiert
- Wann die KI-Rechenzentren an den Start gehen sollen
- Was man als Anleger vor einem Investment unbedingt beachten sollte
Galaxy Digital gehört in diesen Tagen zu den am stärksten umjubelten Krypto-Aktien. Der Grund liegt jedoch mehr im AI-Exposure über den Bau von High-Performance-Computing-Anlagen. Ziehen nun auch Bitcoin, Ethereum und Solana wieder an, könnte GLXY zu den absoluten Überfliegern aufsteigen. Schließlich ist das Unternehmen von CEO Mike Novogratz an zahlreichen DATs (Digital Asset Treasuries) beteiligt. Podcast-Host und Finanzmarktanalyst “Duncan” rief gar Kursziele von über 100 US-Dollar aus, was eine weitere Verdreifachung bedeuten würde. Doch wie viel Substanz steckt hinter dem Hype?
