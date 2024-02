So kannst du einfach und sicher in Kryptowährungen investieren

Anleger, die ohne Gebühren Kryptowährungen, Aktien und ETFs kaufen möchten, finden mit Finanzen.net Zero einen attraktiven Anbieter, der mit vielen Vorteilen überzeugt.

Finanzen.net Zero ist der Online-Broker des führenden deutschen Finanzportals finanzen.net. Seit 2021 können Anleger das stetig wachsende Angebot an Handelsmöglichkeiten nutzen, das neben Aktien, ETFs und Sparplänen auch eine umfangreiche Auswahl an Kryptowährungen umfasst. Der Einstieg ist dabei sehr unkompliziert.

Wie läuft die Anmeldung bei Finanzen.net Zero ab?

Um über Finanzen.net Zero gebührenfrei Kryptowährungen zu kaufen, wird zunächst ein Konto beim Online-Broker angelegt. Die Registrierung ist dabei sowohl direkt über die Website als auch über die kostenlose App auf dem Smartphone möglich. Es werden Geräte mit Android– und Apple-Betriebssystem unterstützt.

Jeder, der volljährig ist und in Deutschland, Österreich oder der Schweiz steuerpflichtig, kann sich bei Finanzen.net Zero anmelden. Handeln dürfen Privatpersonen, die sich mit Finanzprodukten auskennen, und über ein SEPA-Bankkonto verfügen. Bei der Registrierung werden die persönlichen Daten für das Kundenkonto hinterlegt.

Anschließend erfolgt die Legitimation über das Postident-Verfahren. Diese lässt sich wahlweise in Filialen der Deutschen Post oder auch sehr komfortabel digital per Videoident abschließen. Der gesamte Vorgang dauert nur einige Minuten. Nach der abschließenden Prüfung aller Daten, die in der Regel nach 2 Arbeitstagen abgeschlossen ist, kann sofort auf Finanzen.net Zero gehandelt werden.

Wie lassen sich Kryptowährungen kaufen?

Nach erfolgreicher Registrierung steht das persönliche Depot bei Finanzen.net Zero bereit. Einzahlungen sind per Banküberweisung möglich und direkt nach der Buchung können Kryptowährungen gekauft werden. Dafür wird eine kostenlose Wallet angelegt, in der Bitcoin & Co. aufbewahrt werden. Dies ist entweder direkt während der Registrierung oder auch später über den persönlichen Verwaltungsbereich möglich.

Mit nur drei Klicks lassen sich insgesamt 33 verschiedene Kryptowährungen rund um die Uhr und auch am Wochenende bei Finanzen.net Zero kaufen. Nach der Auswahl des bevorzugten Coins, kann der Betrag eingegeben werden, für den Kryptowährungen gekauft werden sollen. Dabei ist es auch möglich, Teilstücke von Bitcoin, Ethereum, Ripple und anderen Token zu erwerben, die zum persönlichen Ausgabenplan passen. Jede Order wird abgesichert über eine Tan per App, SMS oder Sprachanruf bestätigt.

Welche Kryptowährungen sind handelbar?

Derzeit umfasst das stetig erweiterte Angebot von Finanzen.net Zero folgende Kryptowährungen:

Bitcoin (BTC)

Ethereum

Polkadot

Ripple (XRP)

Litecoin

Polygon

Aave

Algorand

Avalanche

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Chiliz

Curve

Decentraland

Dogecoin

EOS

Enjin

Ethereum Classic

Fantom

Gnosis

The Graph

Kusama

Loopring

Maker

NEAR Protocol

Quant

The Sandbox

Solana

Stellar

Tezos

Uniswap

Yearn

Neben dem Kauf von Kryptowährungen bietet Finanzen.net Zero auch mehr als 50 Krypto-ETPs (börsengehandelte Wertpapiere) von bekannten Anbietern wie Coinshares und 21Shares an. Diese ermöglichen es teilweise auch durch Staking Einnahmen mit Kryptowährungen zu erzielen.

Gibt es eine Mindestorder und welche Gebühren fallen an?

Schon für 1 Euro lassen sich bei Finanzen.net Zero Kryptowährungen handeln. Damit können auch schon mit kleinen Beträgen Bitcoin, Ethereum und Co. gekauft werden. Alle Trades ab 500 Euro sind komplett kostenlos, abgesehen von handelsüblichen Spreads (Differenzen zwischen An- und Verkaufskursen). Das bedeutet, es fallen weder Depotgebühren noch Fremdkostenpauschalen an. Für Trades, die unter 500 Euro liegen, wird lediglich ein Mindestmengenzuschlag von 1 Euro erhoben.

Eine Limit-Order ermöglicht es zudem, Käufe zu einem festgelegten Maximalpreis zu tätigen. Steigt der Preis während der Ausführungen über das Limit, wird der Kauf erst abgeschlossen, wenn dieser wieder unter das Limit fällt. So lassen sich Käufe budgetorientiert steuern.

Sind die Kryptowährungen in der Wallet abgesichert?

Um einen hohen Schutz für die in der Wallet verwahrten Kryptowährungen zu gewährleisten, kooperiert Finanzen.net Zero mit der Tangany GmbH, einem deutschen Anbieter, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt wird. Zudem übernimmt die lizenzierte Baader Bank die Konto- und Depotführung. Damit ist das Vermögen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Weiteren Schutz gewährt der Einlagensicherungsfonds des Bundes deutscher Banken.

Können im Depot auch Aktien gehandelt werden?

Finanzen.net Zero ermöglicht es in nur einem Depot sowohl Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Sparpläne zu verwalten. Insgesamt stehen neben den 33 Kryptowährungen und mehr als 50 Krypto-ETPs, 7.500 Aktien aus 52 Ländern und über 2.000 ETFs zur Verfügung. Damit besteht nicht nur jederzeit ein komfortabler Zugriff auf alle Anlageprodukte, sondern es können auch in Echtzeit Aktien verkauft und Kryptowährungen gekauft werden und umgekehrt.

Gibt es Unterstützung bei Fragen und Problemen?

Kunden von finanzen.net Zero werden jederzeit von einem umfangreichen Support unterstützt. Im Kundenbereich steht ein Ticketsystem zur Verfügung, über das persönliche Fragen zum Konto und Handel schnell und zielgerichtet bearbeitet werden. Für allgemeine Fragen gibt es zudem eine Hotline, die von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung steht.

Was spricht für den Kryptohandel bei finanzen.net Zero?

Der Kauf von Kryptowährungen über finanzen.net Zero bietet Kunden insgesamt viele Vorteile. Dazu zählen insbesondere:

einfache Anmeldung

moderne Oberfläche auf dem Desktop und in der App

kostenloser Handel für jede Order ab 500 Euro

Trades schon ab einem Euro

überschaubare Gebühr von 1 Euro bei kleinen Orders

Kauf und Verkauf von Kryptowährungen rund um die Uhr

großes Angebot an Kryptowährungen und ETPs

allumfassendes Depot für Kryptowährungen, Aktien und ETFs

Lizenzierung in Deutschland

Absicherung von Kundeneinlagen

24 Stunden Support

Deshalb zählt finanzen.net Zero heute zu den beliebtesten Online-Brokern für Kryptowährungen und ist mehrfach ausgezeichnet.

