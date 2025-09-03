App herunterladen
Bitcoin aktuell Fällt der Bitcoin-Kurs im September unter 100.000 US-Dollar?

Der September gilt als traditionell schwacher Monat für Bitcoin. Worauf sich Krypto-Anleger einstellen sollten und welche Faktoren für den BTC-Kurs entscheidend werden.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs111,223.00 $1.01 %
Drei Bitcoin-Münzen sind teilweise in Wasser getaucht, während im Hintergrund unter dem dunklen Himmel ein Blitz einschlägt. Dies ist eine Anspielung auf die dramatische Volatilität des Bitcoin-Kurses, während Händler die 100.000 US-Dollar-Marke im September ins Visier nehmen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Im September drohen Bitcoin stürmische Wochen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der September für Bitcoin nichts Gutes verheißt
  • Welche wegweisende Funktion Michael Saylor und den Treasury-Firmen jetzt zukommt
  • Weshalb die Marktmacht der Bitcoin ETFs noch immer unterschätzt wird
  • Wie hoch der BTC-Kurs laut den Experten steigen könnte – wenn der September ausgestanden ist

Der September gilt seit jeher als Schreckgespenst für Bitcoin und macht viele Anleger nervös. Kaum ein anderer Monat brachte für die Krypto-Leitwährung so häufig rote Zahlen mit sich. Nach einem schwachen August wächst nun die Angst, dass der Kurs bis unter die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar fallen könnte. Historische Daten unterstützen den pessimistischen Ausblick, aber gemeinsam könnten die Federal Reserve, Michael Saylor und BlackRock das Blatt noch wenden. Den Bitcoin-Anlegern steht ein Monat bevor, der zum entscheidenden Belastungstest für den laufenden Bullenzyklus werden dürfte.

