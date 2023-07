Das Marktsegment der Memecoins sorgte im Jahr 2023 für Furore, denn mit PEPE rüttelte ein neuer Memecoin die Machtstruktur auf und etablierte sich hinter Dogecoin und Shiba Inu in der Top 100 des globalen Krypto-Marktes. Mittlerweile notiert PEPE über zwei Drittel unter seinem Allzeithoch, bei dem der Pepe Coin eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar erreicht hat.

Doch Pepe Coin ist nicht der einzige Memecoin, der seinen Erfolg auf der Zeichentrickfigur “Pepe the Frog” begründet. Mit PEPE 2.0 entwickelte sich auch die zweite Generation überaus erfolgreich. Nun könnte mit Evil Pepe ein neues Projekt aus dem gleichen Genre in die Fußstapfen der Vorgänger treten. Als böses Pendant des Pepe Coins versucht sich EVILPEPE an einem attraktiven Branding, das in rund zehn Tagen Vorverkauf Investoren dazu brachte, die ersten 1,25 Millionen US-Dollar in den neuen Memecoin zu investieren.

Doch warum ist der Evil Pepe Coin ein spannender Krypto-Presale? Vorbehaltlich einer eigenständigen Analyse könnten sich risikobereite Investoren die folgenden drei Aspekte anschauen, die EVILPEPE in der Krypto-Community beliebt machen.

Starke und faire Tokenomics: 90 % aller Token für die Community

Wer in spekulative Krypto-Presales investiert, sollte sich stets die Fundamentaldaten anschauen. Bei Evil Pepe offenbart die Tokenomics eine signifikante Beteiligung der Community. Einen privaten Presale oder Insider-Zuteilungen gab es nicht. Vielmehr werden 90 % der EVILPEPE Token an die Community veräußert, um insgesamt eine Hardcap von 1.996.002 US-Dollar zu erreichen. Dabei wird der Presale in nur einer einzigen Phase abgewickelt, sodass es keine unerwarteten Preissteigerungen geben wird. 1 EVILPEPE kostet aktuell 0,000333 US-Dollar, bevor der öffentliche Handel die Preisbildung nach dem DEX-Launch übernimmt.

Der Vollständigkeit halber sind die übrigen 10 % für die DEX-Liquidität gedacht, die für einen Monat gesperrt ist. Diese soll einen reibungslosen Handel auf dezentralen Börsen ermöglichen, ohne dass Preisineffizienzen den Handel weniger profitabel machen.

Attraktives Branding: Evil Pepe ist der „böse“ Pepe Coin

Das Böse kann für viele Menschen reizvoll sein. Denn es gibt zweifelsfrei eine gewisse Faszination für das Unkonventionelle und Provokative. Ein Memecoin mit einem bösen Anklang könnte somit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und eine Gegenkultur zu etablierten Normen darstellen. Wenn es eine Referenz zu einem “guten” Original gibt – hier Pepe Coin – könnte sich ein gewisser Antagonismus etablieren. Dieser könnte die Aufmerksamkeit von Investoren und Spekulanten auf den neuen Memecoin lenken.

So beschreibt das Projekt Evil Pepe auf der Website:

Wir alle brauchen eine böse Seite, um im Meme-Coin-Spiel erfolgreich zu sein. Mach dir jetzt zu eigen, was deine böse Stimme dir sagt und kaufe Pepe Coin – die böse Version – im Vorverkauf vor DEX Pump!

Als neuer Gegenspieler des Pepe Coin hat Evil Pepe bereits den sprichwörtlichen Fuß in der Tür. Der bekannte „gute“ Vorgänger dürfte Evil Pepe somit einen Vorteil verschaffen, die eigene Bekanntheit auszubauen.

2 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung beim DEX-Launch

Ausgehend vom Presale-Preis wird sich die Marktkapitalisierung beim DEX-Launch auf etwas über 2 Millionen US-Dollar belaufen. Damit scheint der Evil Pepe (EVILPEPE) noch eher günstig bewertet, wenn man andere Pepe Coins in Relation zum Newcomer setzt. Das ambitionierte Ziel von 100 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung hat das Team von Evil Pepe bereits in der Roadmap als mittelfristiges Ziel ausgerufen.

Ob das ehrgeizige Ziel des Teams hinter Evil Pepe dann wirklich erreicht wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Ein viraler Effekt, eine wachsende Community und auch eine kleine Portion Glück gehören im dynamischen Marktsegment der Memecoins dazu. Dennoch zeigen die hier dargestellten Aspekte, dass einige notwendige Bedingungen für einen erfolgreichen DEX-Launch vorliegen. Wer sich möglichst günstig bei Evil Pepe (EVILPEPE) beteiligen möchte, könnte einen Blick auf den Presale werfen und eine eigenständige Analyse durchführen.

