Während XRP das Rampenlicht am Kryptomarkt für sich beansprucht, scheint es um Ethereum still zu werden. Eine Analyse.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Santiment.net.

Seit der Korrektur von seinem Jahreshoch bei 2.132 US-Dollar vor etwas mehr als drei Monaten zeigt sich Ethereum eher ruhig. Es ist offensichtlich, dass das Unterstützungsniveau bei 2.000 US-Dollar von psychologischer Wichtigkeit geprägt ist. Viele Trader zeigen sich zunehmend optimistisch gegenüber der zweitgrößten Kryptowährung, sobald ETH die 2.000-US-Dollar-Marke überschreitet – und skeptischer, wenn der Coin mit dieser Schwelle kämpft.

Wie viele andere Vermögenswerte hat ETH gegenüber dem Bitcoin-Kurs nur moderat zugelegt, nachdem BTC aufgrund des von BlackRock eingereichten Bitcoin-Spot-ETF-Antrags eine massive Aufwärtsbewegung erfahren hatte. Der Kursanstieg von 4,8 Prozent gegenüber BTC ist jedoch kaum etwas, worüber sich Trader freuen können.

Die Anleger waren von der mittelmäßigen ETH-Kursentwicklung so gelangweilt, dass der Prozentsatz der Diskussionen über Ethereum ungefähr auf dem gleichen Tiefstand von 2023 liegt, der Mitte Mai erreicht wurde. Ist das ein Grund zur Sorge? Nicht unbedingt.

XRP im Rampenlicht

Tatsächlich haben mehrere Backtests gezeigt, dass viele Altcoins am besten gedeihen, wenn die Anleger von den anderen Vermögenswerten abgelenkt sind. Und im Moment stiehlt XRP den anderen Kryptowährungen die Show.

Ein Anzeichen für eine potenzielle bevorstehende Preisspitze könnte sein, wenn Anleger beginnen, bei Verlusten mehr Transaktionen zu tätigen als bei Gewinnen. Im Moment kann man beobachten, dass das Verhältnis des On-Chain-Transaktionsvolumens bei Gewinn zu Verlust immer noch zugunsten der Gewinnmitnahmen ist – aber bei weitem nicht so stark. Falls ETH von hier aus noch ein wenig weiter fällt und wieder die 1.700-1.800-US-Dollar-Marke bedroht, könnten sich panische Verkäufe häufen, um die Käufe zu rechtfertigen.

Quelle: Santiment

Ethereum-Anleger verhalten sich ruhig

Wenn es um das Verhalten der Investoren geht, sollte man auch darauf achten, wie begeistert oder besorgt die kurz- und langfristigen ETH-Anleger im Moment sind. Derzeit haben die Adressen, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren, eine durchschnittliche Rendite von -0,35 Prozent. Das ist im Wesentlichen kostendeckend. Langfristige Trader, die in den letzten 365 Tagen aktiv waren, haben jedoch eine durchschnittliche Rendite von +14,9 Prozent erzielt.

Quelle: Santiment

Die Mehrheit der Anleger halten Ether nach wie vor in Eigenverwahrung. Da weniger als 7 Prozent der Coins an den Börsen gehandelt werden, dürfte die Wahrscheinlichkeit eines großen Ausverkaufs geringer sein. Dies sollte man als einer der besten langfristigen Vertrauensbeweise für den Vermögenswert betrachten, der im September 2022 eine etwas enttäuschende Halbierung (in Bezug auf den Preis) erlebte.

Quelle: Santiment

Die Ethereum Community ist im Moment fast unheimlich ruhig. Man kann jedoch oft beobachten, dass gute Dinge passieren, wenn die Community sich mit anderen Top-Market-Cap-Assets wie XRP und sogar Chainlink (LINK) befasst. Geduld zahlt sich in der Regel aus.

Disclaimer: Die in diesem Beitrag zum Ausdruck gebrachten Meinungen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, spezifische Ratschläge oder Empfehlungen für Einzelpersonen oder für bestimmte Wertpapiere oder Anlageprodukte zu geben.

Du willst den Kryptomarkt selbst analysieren? Santiment bietet dir umfangreiche Analysetools, die dir datengestützte Einblicke in die Blockchain und das Marktverhalten ermöglichen. Jetzt anmelden