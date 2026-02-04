In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso eine anhaltende Abstinenz der Käuferseite Ethereum weiter gen Süden drücken könnte
- Weshalb die kommenden Handelstage entscheidend für die Kursrichtung werden
- Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite jetzt entscheidend sind
Der Ethereum-Kurs geht weiter auf Tauchstation. Durch den Rückfall auf 2.112 US-Dollar unterbot der größte Altcoin kurzfristig das markante Verlaufstief aus dem Juni 2025. Seit Aufgabe der Handelsrange der letzten Monate korrigierte der Ether-Kurs um 25 Prozent gen Süden. Die nächsten Tage dürften entscheidend für die Kursrichtung in den kommenden Wochen werden. Folgende Chartszenarien rücken in den Anlegerfokus.
