Ethereum rutscht auf neue Jahrestiefs ab. Kann der Altcoin eine finale Kapitulationsbewegung verhindern? Diese Kursmarken sind nun entscheidend.

Ethereum-Prognose: Diese Kursmarken werden nun entscheidend

Ethereum-Prognose: Diese Kursmarken werden nun entscheidend

In diesem Artikel erfährst du: Wieso eine anhaltende Abstinenz der Käuferseite Ethereum weiter gen Süden drücken könnte

Weshalb die kommenden Handelstage entscheidend für die Kursrichtung werden

Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite jetzt entscheidend sind

Der Ethereum-Kurs geht weiter auf Tauchstation. Durch den Rückfall auf 2.112 US-Dollar unterbot der größte Altcoin kurzfristig das markante Verlaufstief aus dem Juni 2025. Seit Aufgabe der Handelsrange der letzten Monate korrigierte der Ether-Kurs um 25 Prozent gen Süden. Die nächsten Tage dürften entscheidend für die Kursrichtung in den kommenden Wochen werden. Folgende Chartszenarien rücken in den Anlegerfokus.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.