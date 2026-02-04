App herunterladen
Kursanalyse 

Ethereum-Prognose: Diese Kursmarken werden nun entscheidend

Ethereum rutscht auf neue Jahrestiefs ab. Kann der Altcoin eine finale Kapitulationsbewegung verhindern? Diese Kursmarken sind nun entscheidend.

Stefan Lübeck
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Drohen Ethereum (ETH) weitere Kursrückgänge

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso eine anhaltende Abstinenz der Käuferseite Ethereum weiter gen Süden drücken könnte
  • Weshalb die kommenden Handelstage entscheidend für die Kursrichtung werden
  • Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite jetzt entscheidend sind

Der Ethereum-Kurs geht weiter auf Tauchstation. Durch den Rückfall auf 2.112 US-Dollar unterbot der größte Altcoin kurzfristig das markante Verlaufstief aus dem Juni 2025. Seit Aufgabe der Handelsrange der letzten Monate korrigierte der Ether-Kurs um 25 Prozent gen Süden. Die nächsten Tage dürften entscheidend für die Kursrichtung in den kommenden Wochen werden. Folgende Chartszenarien rücken in den Anlegerfokus.

