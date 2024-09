So günstig kann Ethereum sein

Die Transaktionskosten auf Base liegen aktuell bei nur 0,001 US-Dollar pro Transaktion, wie die Daten von Growthepie zeigen. Damit sind L2s jetzt sogar günstiger als Solana, lange bekannt als die preiswerteste Blockchain.

Dieser Kostenvorteil ist ein zentraler Grund, warum Base in den letzten Monaten explosionsartig gewachsen ist und nun regelmäßig neue Rekorde verzeichnet. Allein letzte Woche wurden über 43 Milliarden US-Dollar an USDC über Base transferiert – ganze 30 Prozent des globalen USDC-Volumens.

Immer mehr Stablecoin-Handelsvolumen auf Base. Quelle: Artemis.xyz

Für Nutzer und Unternehmen ist das ein Gamechanger. Während die Mainchain von Ethereum nach wie vor höhere Gebühren aufweist, bieten L2s eine kostengünstige Alternative, die die Massenadoption massiv vorantreibt. Akkreditiert mit der Sicherheit des Ethereum-Netzwerks. Unternehmen wie Sony, die sich bereits auf Ethereum L2s positionieren, profitieren von dieser Effizienz und Skalierbarkeit. Damit wird klar: Die Layer-2-Infrastruktur ist bereit, Ethereum in die nächste Phase der Massenadoption zu führen.

Eine weitere bullishe Entwicklung ist der starke Kapitalzufluss in den Layer-2-Sektor. Das Datenportal L2Beat zeigt, dass der Total Value Locked (TVL) auf Layer-2-Netzwerken ein neues Hoch erreicht hat, mit derzeit 14,48 Millionen ETH. Nach wie vor kann man also einen großen Wechsel von der Mainchain zu L2s beobachten.

Welche Wirkung die Layer-2-Adoption noch auf Ethereum hat und warum ETH sich zuletzt schwertat, lest ihr im kostenlosen Ethereum Report.

Disclaimer: Alle in diesem Artikel dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.