Ethereum steht weiter unter Druck. On-Chain-Daten und Derivatemärkte deuten nun auf eine entscheidende Phase hin. Trotz Kurseinbruch zeigen sich erste Anzeichen wachsender Aktivität im Netzwerk.

Ethereum-Kurs am Abgrund – Start einer neuen Rallye?

In diesem Artikel erfährst du: Wie On-Chain-Daten die Schwäche bei Ethereum einordnen

Wie Derivatedaten mögliche Kursbewegungen zeigen

Welche Preiszonen bei ETH jetzt entscheidend werden

Ethereum steht weiter unter Druck und kämpft mit der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Während der Kurs schwächelt, senden On-Chain- und Derivatedaten jedoch positive Signale. Warum genau diese Phase für die nächste größere Bewegung entscheidend sein könnte.

