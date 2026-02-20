App herunterladen
On-Chain-Analyse 

Ethereum-Kurs am Abgrund – Start einer neuen Rallye?

Ethereum steht weiter unter Druck. On-Chain-Daten und Derivatemärkte deuten nun auf eine entscheidende Phase hin. Trotz Kurseinbruch zeigen sich erste Anzeichen wachsender Aktivität im Netzwerk.

Louis Blümlein
Ethereum-Kurs1,976.10 $0.51 %
Eine Ethereum-Münze vor einem blauen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum befindet sich aktuell in einer sensiblen Übergangsphase

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie On-Chain-Daten die Schwäche bei Ethereum einordnen
  • Wie Derivatedaten mögliche Kursbewegungen zeigen
  • Welche Preiszonen bei ETH jetzt entscheidend werden

Ethereum steht weiter unter Druck und kämpft mit der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Während der Kurs schwächelt, senden On-Chain- und Derivatedaten jedoch positive Signale. Warum genau diese Phase für die nächste größere Bewegung entscheidend sein könnte.

