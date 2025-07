Ethereum (ETH) springt zu Wochenbeginn auf ein neues Jahreshoch, kann trotz 10-jährigem Bestehen und weiteren Treasury-Käufen jedoch bislang nicht in Richtung 4.000 US-Dollar durchstarten. Womit Anleger im statistisch schwierigen Handelsmonat August rechnen müssen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum sich die jüngste Kurskonsolidierung in eine Korrektur ausweiten könnte

Weshalb die Ethereum Spot ETFs dem Ether-Kurs mittelfristig weiter Rückenwind verleihen dürften

Welche Chartmarken für den zweitgrößten Altcoin in den kommenden Wochen relevant werden

Der nach Marktkapitalisierung größte Altcoin, Ethereum (ETH), erreichte mit 3.942 US-Dollar zwar zu Wochenbeginn ein neues Jahreshoch, verfehlte bislang aber einen Sprung bis an die Vorjahreshochs oberhalb der 4.000 US-Dollar Marke. Gewinnmitnahmen drückten den Ether-Kurs in der Folge zurück in Richtung der gleitenden Durchschnittslinie EMA9. Hier konnte sich der Kurs vorerst stabilisieren und handelt aktuell bei 3.806 US-Dollar. Welche Unterstützungsmarken die zweitgrößte Kryptowährung im statistisch schwierigen Handelsmonat August verteidigen muss, um einen Angriff auf die Dezemberhochs nicht zu gefährden.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.