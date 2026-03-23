Während Bitcoin in der Seitwärtsphase verharrt, blutet Stablecoin-Protokoll Ethena weiter. Könnte sich nun ein Einstieg lohnen oder ist weiter Geduld gefragt?

Bei Ethena gab es zuletzt eigentlich positive Entwicklungen. Mit der Integration von USDe in WalletConnect Pay dringt Ethenas Stablecoin-Lösung erstmals stärker in den Bereich alltagstauglicher Krypto-Zahlungen vor. Gleichzeitig sorgt die Einbindung von “Ethena-powered Savings” bei Privy dafür, dass künftig potenziell Millionen Nutzer über Wallet-Infrastruktur mit sUSDe in Berührung kommen. Beim ENA-Kurs machen sich diese Entwicklungen jedoch nicht bemerkbar. In den vergangenen sieben Tagen musste ENA rund 17 Prozent einbüßen – eine günstige Einstiegsgelegenheit?

ENA in der technischen Analyse

In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der ENA-Kurs in einer Spanne zwischen 0,0925 US-Dollar im Tief und 0,0988 US-Dollar im Hoch. Grundlage dafür sind die letzten sechs 4-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,095 US-Dollar. Damit notiert ENA rund 0,52 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags bei 0,0955 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei knapp 800 Millionen US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA 20 bei 0,09905 US-Dollar und signalisiert damit kurzfristige Schwäche. Auch die jüngste Kursstruktur spricht eher für eine verhaltene Entwicklung, da zuletzt überwiegend tiefere Hochs und tiefere Tiefs ausgebildet wurden. Eine unmittelbare Unterstützung liegt bei 0,0925 US-Dollar. Der nächste relevante Widerstand verläuft bei 0,0988 US-Dollar. Darüber rückt das obere Bollinger-Band bei 0,1051 US-Dollar in den Fokus. Solange sich der Kurs unter dem EMA 20 hält, bleibt das kurzfristige Bild neutral bis leicht bärisch.

Abwärtsdruck lässt nach

Der RSI auf 14er-Basis liegt derzeit bei rund 43,00 und bewegt sich damit im neutralen bis leicht schwachen Bereich. Das Histogramm deutet zugleich darauf hin, dass der Abwärtsdruck zuletzt etwas nachgelassen hat. Das spricht für eine mögliche Stabilisierung auf kurzfristiger Zeitebene.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,01184 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein oberes Band bei 0,10514 US-Dollar und ein unteres Band bei 0,09329 US-Dollar. Das spricht für moderate, aber nicht außergewöhnlich starke Schwankungen. Insgesamt befindet sich der Markt derzeit eher in einer Seitwärtsphase, die von erhöhter Unsicherheit geprägt ist.

Prognose für Ethena

Kurzfristig bleibt der Ausblick neutral bis leicht bärisch. Der Kurs handelt weiterhin unter dem EMA 20 und das Momentum wirkt bislang nur schwach. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,0925 US-Dollar als letztem markanten Tief sowie bei 0,0933 US-Dollar am unteren Bollinger-Band. Auf der Oberseite liegen relevante Widerstände bei 0,0988 US-Dollar und bei 0,1051 US-Dollar.

Ein stabiler Schlusskurs oberhalb der Zone zwischen 0,0990 und 0,1000 US-Dollar in Verbindung mit anziehendem Volumen könnte eine Gegenbewegung in Richtung 0,105 US-Dollar auslösen. Sollte der Kurs hingegen unter 0,0925 US-Dollar fallen, würde sich das Risiko einer beschleunigten Abwärtsbewegung erhöhen.

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