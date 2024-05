Die eigenen Ansprüche von dYdX sind hoch. So hat die DEX es zu ihrer Mission erklärt, Trader weltweit zu empowern und den Zugang zu finanziellen Möglichkeiten zu demokratisieren. BTC-ECHO schaut sich näher an, warum dYdX schon heute zu den führenden dezentralen Börsen gehört und ob die DEX auch für Neueinsteiger am Kryptomarkt eine vielversprechende Option sein kann.

dYdX erleichtert Krypto-Neulingen den Einstieg

Das Videoreview betrachtet dafür verschiedene Kriterien der Börse, die bereits 2017 in den USA gegründet wurde und inzwischen auch über einen eigenen Token verfügt. dydx hat sich bereits unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung etabliert.

Besonders wichtig für Nutzer ist die Anwenderfreundlichkeit einer DEX. Im ersten Teil des Reviews wird deshalb zunächst die Frage geklärt, wie schnell sich auch ein unerfahrener Anleger auf dYdX zurechtfinden kann. Dabei zeigt sich, dass die Exchange ziemlich übersichtlich gestaltet ist und damit auch Anfänger vor keine großen Hürden stellt.

Niedrige Gebühren beim Handel

Ebenso entscheidend ist für Interessenten, welche Gebühren beim Handel von Kryptoderivaten auf einer Plattform anfallen. Ein Blick auf die Gebührenstruktur kommt zu dem Ergebnis, dass es sich im Vergleich zum Wettbewerb um eine sehr günstige DEX handelt und sich mit einem hohen Tradingvolumen die Kosten weiter reduzieren lassen.

Erfreulich ist, dass dYdX die eingenommenen Gebühren vollständig an die Community weitergibt. So können Staker und Validatoren derzeit rund 1 Million US-Dollar in Form von USDC verdienen – und das jede Woche. Zusätzlich bietet die Open-Source-Plattform weitere Trading Rewards. Die Ausschüttung erfolgt in Form des hauseigenen dydx-Tokens.

Großes Angebot von unterstützten Wallets und Coins

Ein wesentliches Kriterium für viele Anleger ist zudem, welche Wallets von einer DEX unterstützt werden. Denn im Optimalfall kann der Nutzer sich direkt mit seiner vorhandenen Wallet verbinden und muss nichts zusätzlich herunterladen und installieren. dYdX überzeugt im Review durch die große Anzahl der unterstützten Anbieter. Insgesamt können knapp 90 verschiedene Wallets verbunden werden, darunter auch beliebte Services wie Metamask oder die Coinbase Wallet.

Pluspunkte kann dYdX auch hinsichtlich seiner Auswahl an Coins sammeln. Zwar ist die Auswahl mit derzeit mehr als 50 Coins nicht die größte am Markt, aber sie überzeugt durch die sorgsame Zusammenstellung. So finden sich bekannte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Cardano genauso im Angebot, wie die wichtigsten DeFi-Projekte, darunter Solana, Filecoin oder auch Maker. Für die meisten Anleger dürfte dieses Angebot bereits ausreichen. Darüber hinaus strebt dYDX an, jede Woche fünf bis acht neue Tradingpaare hinzuzufügen.

