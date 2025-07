Berthold Baurek-Karlic, CEO von Venionaire Capital, sieht in Decentralized Traded Funds (DTFs) die nächste Evolutionsstufe des Krypto-Investments. Statt zentral verwalteter Exchange Traded Products (ETPs) sollen Fonds künftig direkt auf der Blockchain emittiert und verwaltet werden, kostengünstig, transparent und global zugänglich.



“Wir arbeiten daran, eine On-Chain-Indexstrategie als tokenisiertes Wertpapier abzubilden – das wäre im Prinzip ein ETF ohne Intermediäre”, erklärt Baurek-Karlic. Das Besondere daran: Der zugrunde liegende Index läuft als Smart Contract direkt auf der Blockchain. Token können ge-minted und geburned werden, ohne die klassischen Kostenstrukturen und Gatekeeper des traditionellen Finanzmarkts.

DTFs: Peter Thiel und Sam Altman sind mit von der Partie

Die Grundlage für diese Entwicklung ist die Partnerschaft mit Reserve, einem US-Protokoll mit prominenten Unterstützern wie Peter Thiel und Sam Altman. Baurek-Karlic: “Reserve ermöglicht es, komplexe Strategien zu automatisieren, regulatorisch zu verankern und zugleich dezentral zu betreiben. Wenn das funktioniert, entsteht eine ganz neue Produktklasse: DTFs, die sowohl nativ auf der Blockchain leben als auch in regulierter Wertpapierform handelbar sind.”

Berthold Baurek-Karlic bei der Moderation eines Panels auf dem World Venture Forum 2025 in Kitzbühel I Quelle: Venionare Capital

Tokenisierung mit MiCA – regulatorisch möglich?

Die große Frage: Ist so ein Produkt in Europa überhaupt legal umsetzbar? Die Antwort von Baurek-Karlic ist vorsichtig optimistisch: “Nach unserem aktuellen Verständnis ist das MiCA-konform. Es wurde nur noch nicht gemacht.”



Damit das gelingt, entwickelt Venionaire eigene Benchmarks , regulierte Krypto-Indizes unter der EU-Benchmark-Verordnung (BMR), die als Referenzwerte für Fondsprodukte dienen können. Sie bilden das Fundament für strukturierte Produkte, etwa in Form von verbriefbaren ETPs oder sogar tokenisierten Investmentfonds.



“Die meisten Krypto-Fonds sind auf professionelle Investoren beschränkt. Aber es gibt ein riesiges Potenzial im Retail – und genau da setzen DTFs an. Wenn wir sie sauber strukturieren und mit einer MiCA-konformen Indexlogik verknüpfen, machen wir das Thema massentauglich”, sagt Baurek-Karlic.

Warum DTFs für Anleger attraktiver sein könnten als ETFs

Die Vorteile liegen auf der Hand: DTFs könnten, richtig strukturiert – deutlich günstiger sein als klassische Krypto-ETFs. Zudem lassen sie sich über Wallets und DeFi-Protokolle handeln, sind interoperabel, transparent und potenziell 24/7 liquid.



“Man stelle sich vor, man kann einen diversifizierten Krypto-Basket nicht nur bei einem Broker kaufen, sondern direkt über einen DEX minten oder burnen, mit voller Einsicht in die Zusammensetzung, Rebalancing-Logik und Gebührenstruktur”, so Baurek-Karlic. “Das verändert die Zugangsmöglichkeiten zu Krypto-Investments fundamental.”

Konkurrenz BlackRock?

Die Vision ist klar: Eine Alternative zu den traditionellen ETP-Angeboten, wie man sie von BlackRock und Co. kennt, aber mit mehr Effizienz und Dezentralität. Die regulatorische Grundlage dafür sieht Baurek-Karlic in Europa als gegeben:



“MiCA und die Benchmark-Verordnung bieten einen sauberen Rahmen, um solche Fondsvehikel zu strukturieren. Europa hat regulatorisch hier sogar einen echten First-Mover-Vorteil. Es fehlt nur der Mut, den ersten Schritt zu machen.”

Das folgende Gespräch mit Berthold Baurek-Karlic fand im Rahmen des World Venture Forum 2025 in Kitzbühel statt.

