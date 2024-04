Rund 25.000 Prozent Plus in knapp 4 Monaten: Dogwifhat ist der neue Star am Memecoin-Himmel. Seit seinem Start Ende November 2023 kennt er fast nur eine Richtung: nach oben. Und zwar in atemberaubendem Tempo. Letztes Wochenende hat der Hund mit der Mütze zum zweiten Mal Pepe überholt und sitzt nun nach einem Run auf über 4,8 Milliarden US-Dollar auf einer Marktkapitalisierung von knapp 3,8 Milliarden US-Dollar, direkt auf Platz zwei der Memecoins, hinter Shiba Inu. So schnell ist noch kein Memecoin direkt nach Launch in die Top 25 der Kryptowährungen marschiert. Was den Coin so populär macht und warum er sogar das Dogecoin dieses Bullruns werden könnte.

Dogwifhat entstand als Meme bereits 2019 in der Gamerszene. Es zeigt das Foto eines Shiba Inu mit einer Wollmütze. Das Wif bezieht sich auf With, aber in Hundesprache. Prominente Gamer und eSports-Organisationen machten das Meme erstmals zum Trend, zuerst rund um das Spiel “Fortnite”. Sie nannten sich schnell die “dog wif hat gang”. Erkennungszeichen: der Hund mit (immer unterschiedlicher) Mütze als Profilbild.

Eine Meme über das Dogwifhat-Meme aus Gamerzeiten

Der Memecoin Dogwifhat launchte dann am 13. Dezember 2023 auf Raydium, einer dezentralen Börse auf Solana. Der ursprüngliche Entwickler verließ das Projekt kurz nach Start. Er cashte seine 350 Millionen WIF nach nur zwei Tagen für rund 511 Solana aus, damals rund 29.000 US-Dollar. Heute wäre er damit Milliardär.

The saddest thing is that the $WIF dev sold 350M $WIF for 511 $SOL($29K) within 2 days after open trading.



The 350M $WIF is worth 693M currently!https://t.co/gDNKlLslfP pic.twitter.com/UhpXNrrvp2 — Lookonchain (@lookonchain) March 8, 2024

Bereits am 5. März 2024 wurde der Coin auf Binance gelistet, der weltweit größten Kryptobörse. Momentan beträgt das Handelsvolumen rund 800 Millionen US-Dollar pro Tag, gleichauf mit dem unweit wertvolleren Shiba Inu, das bei einer Marktkapitalisierung von 16 Milliarden US-Dollar steht, also dem vierfachen von Dogwifhat. Rund 111.000 Menschen halten Dogwifhat aktuell. Zum Vergleich: Bei DOGE sind es geschätzt 5 Millionen (Stand 2023).

Podcast

Im Bullrun von 2021 etablierten sich Dogecoin und dann Shiba Inu als die Memecoins des Zyklus. Beide mauserten sich zu den meistzitierten Memes in den sozialen Medien. Sie leben von immer neuen Variationen und sensationellen Schlagzeilen, Geschichten und PR-Stunts und der Größe und Kreativität ihrer Communitys. Dogecoin stieg im Bullrun von rund 500 Millionen US-Dollar auf eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden US-Dollar an. Heute sitzt es auf 25 Milliarden US-Dollar und ist eine der populärsten Kryptowährungen der Welt.

“Memecoins werden zu einer Möglichkeit für Menschen, ihre Gedanken oder ihre Zugehörigkeit zu einer Sache auszudrücken”, so die Journalistin und Gründerin von The Defiant, Camilla Russo, auf Twitter. “Wenn andere diese Token kaufen, ist das wie der Kauf einer Eintrittskarte in einen Club von Menschen, die dieselbe Weltanschauung haben oder einfach nur beim selben Witz dabei sein wollen.”

2. They're a more democratic version of NFTs



What’s different from past cycles is that it’s a lot cheaper to launch these tokens and this has led to a change in dynamics.



Memecoins are turning into a way for people to express their thoughts or their allegiance to something.… — Camila Russo (@CamiRusso) April 2, 2024

Memes generieren ihre Kraft oft daraus, dass sie einer bestimmten Kultur einen Ausdruck verleihen, in Form von Catchphrases, Ideen oder einem bestimmten Verhalten. Ein altes, aber besonders nachvollziehbares Beispiel, die mittlerweile legendäre Budweiser-Werbung aus 1999, in der sich drei Jungs am Telefon mit “Whassup” anbrüllen. Fremde Leute oder Freunde, die sich “Whassup” zuriefen, wurde damals zum Trend. Ein Meme war geboren.

Memecoins sind im Grunde eine Form der Spekulation, die die Spekulation selbst zum Meme macht und dadurch die eigene Spekulation weiter befeuert. Investoren spekulieren auf Memecoins, zu denen sie Memes machen, und machen dann Memes darüber, dass sie spekulieren. Die meisten der tausenden von neuen Memecoins sterben nach wenigen Tagen und die Investoren gehen pleite. Das ist Teil des Deals. Und wird auch selbst wieder zum Meme: So gibt es haufenweise Coins wie “Rug”, der augenzwinkernd mit seinen betrügerischen Absichten umgeht. Das Bild: ein weggezogener Teppich. Eine Anspielung auf den Rug Pull, die häufigste Form des Scams. Beschreibung: “Der Entwickler ist schon abgesprungen.”

Memecoins treiben dabei die Aktivität von Blockchains in die Höhe, vor allem derjenigen mit geringen Gebühren. Solana ist aktuell eigentlich fast nur noch eine Memecoin-Chain, eine ähnliche Entwicklung sieht man gerade bei Base. Der Erfolg von Coins wie Dogwifhat inspiriert die Suche nach immer neuen Überperformer. Gleichzeitig zieht er auch die mediale Aufmerksamkeit auf sich, was den Preis weiter in die Höhe treibt. Forbes, Bloomberg oder die Zeit haben Dogwifhat alle schon erwähnt, aufgrund seiner unglaublichen Geschichte.

While the new ETFs triggered this crypto rally, memecoins like 'dogwifhat' are stealing the spotlight from Bitcoin https://t.co/A0ak1fTDWU — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2024

Dogwifhat löste in nur zwei Monaten Bonk als Lieblingsmemecoin auf Solana ab. Er erhielt früh die Unterstützung prominenter Influencer wie Ansem (rund 300.000 Follower) und Hsaka (600.000 Follower), einem der ältesten und populärsten Trader auf Solana.

Aus Perspektive der Tokenomics ist Dogwifhat fair. Es gibt keine zusätzlichen Token oder Inflation. Es gibt zwar Wale, aber die größte Wallet hält rund 134.000 Millionen US-Dollar in WIF, also rund drei Prozent der Gesamtmenge – und hat seit drei Monaten nicht verkauft. Ähnlich wie Bonk wird der Coin in das Ökosystem integriert, beispielsweise durch Airdrops. Wer Bonk oder eine kleine Menge Dogwifhat in seiner virtuellen Wallet hielt, bekam letzte Woche einen anderen Memecoin geairdropped, MEW (cat in a dogs world) im Gegenwert von rund 200 US-Dollar.

Das Meme in allen seinen Variationen ist aber vor allem der große Trend in der Solana-Community, um seinem Enthusiasmus über den Bullenmarkt einen Ausdruck zu verleihen. Es wird von großen Projekten und Influencern spielerisch zitiert, selbst den Gründern. Dogwifhat ist überall. Es ist der Ausdruck für einen Vibe, die Repräsentation eines bestimmten Zeitgeists. Hier: verspielter Humor, betont schräg. Auf der Webseite liest man:

WIF IST NICHT NUR BUCHSTÄBLICH EIN HUND MIT MÜTZE, SONDERN AUCH EIN SYMBOL DES FORTSCHRITTS, FÜR FUTURISTISCHE TRANSAKTIONEN, EIN LEUCHTTURM FÜR DIEJENIGEN, DIE VORAUSDENKEN. ES IST KLAR, DASS DIE ZUKUNFT DENJENIGEN GEHÖRT, DIE INNOVATIONEN WIE WIF ANNEHMEN, GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND EINE NEUE ÄRA IM FINANZ- UND TECHNOLOGIEBEREICH EINLEITEN. Dogwifhat

Nur dass, während man das liest, alles durchgestrichen wird, bis da nur noch steht: “Es ist buchstäblich nur ein Hund mit einer Mütze.” Populäre Influencer wie Raoul Pal (er hat zwei Prozent seines Portfolios in WIF) und Trader posten Fotos von ihren Hunden oder Katzen oder sich selbst – mit Mütze. Oder setzen sie Gary Gensler auf, dem verhassten Chef der US-Finanzaufsicht.

Die Bewegung hat ihren eigenen Slang: Get Wif It. The Hat Stays On. Oder die Catchphrase: “But does it have a hat?” Es gibt jetzt Nachfolger wie Dogswifpants. Oder Catswifbags. Oder ja, auch Catswifdogs.

Wie der Blogger TPan bemerkt ist das Meme so erfolgreich, weil es fast unendlich kombinier- und neu zusammensetzbar ist. Selbst außerhalb von Solana etabliert es sich, hier beispielsweise als Aprilscherz bei Arbitrum, der Layer2 von Ethereum.

Scaling Ethereum wif Arbitrum pic.twitter.com/f1yFgajcTa — Arbitrum (💙,🧡) (@arbitrum) April 1, 2024

Und die WIF-Community zeigt sich extrem engagiert darin, das Meme und seine Kultur zu verbreiten und in die Schlagzeilen zu bringen. 750.000 US-Dollar hat man gesammelt, um den Dogwifhat auf der Sphere in Las Vegas zu projizieren. Irgendjemand hat vor einigen Wochen eine riesige Mütze gestrickt und sie dem Bullen der Wall Street aufgesetzt.

The WifHat team just pulled off the marketing move of the week:



Paying influencers ❌

Paying for an ad in Times Square ❌



Dressing up the Wall Street bull ✅

Cost of the action: $0



Return on investment:

+20% on the token price and coverage on all major finance media platforms… pic.twitter.com/4D3prooPer — Frog Marketer | Baso (@Frog_Marketer) February 7, 2024

Beides PR-Stunts an hochsymbolischen Orten mit großer Signalwirkung, die Finanzhochburg Amerikas und ihr Glücksspielparadies. Wie gekonnt und charmant Dogwifhat den aktuellen Vibe des Kryptospace einfängt und gleichzeitig parodiert, zeigt vermutlich dieser Tweet von Hasaka, einem der größten Influencer.

Manche Anhänger beschwören schon eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden US-Dollar mindestens diesen Bullrun (das wären eine Verzehnfachung des aktuellen Kurses), selbst der prominente Entwickler Arthur Hayes geht auf Twitter mindestens von einer Verdopplung des aktuellen Preises aus.

Unrealistisch ist das nicht: Dogecoin stieg im letzten Bullenmarkt in 2021 von rund 500 Millionen auf eine 80 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Luft nach oben ist da: Populär ist der Memecoin vor allem unter Krypto-Insidern. Er dominiert zwar die Hashtags von Twittern und die Gespräche der Influencer, erreicht aktuell aber nur ein Zehntel der Suchanfragen von Dogecoin, wie eine Analyse von Google Trends zeigt.

Kann sich Dogwifhat an der Spitze halten?

Aktuell scheint der Hype um Dogwifhat im Kryptospace nicht aufzuhalten. Doch die Sterne am Memecoin-Himmel verglühen manchmal so schnell, wie sie aufsteigen. Letztes Jahr war es Bonk, der die Schlagzeilen und den Memecoin-Markt auf Solana dominiert, aktuell sitzt er immer noch auf einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar. Aber tausende Memecoins launchen auf Solana pro Tag und drängen in die oberen Reihen.

Was sich hier gerade abzeichnet: verbündete Memes. So versuchen einige Influencer – recht erfolgreich – Memes als gemeinsame Teams zu etablieren, neben Dogwifhat beispielsweise Sharkcat (“Sharkcat is the WIF of cats). Die Influencer und Teams zitieren ihre Slangs (“Jeets out, Chads in”) und reposten sich gegenseitig, auch mit Collagen gemeinsamer Memes. Sharkcat stieg durch diesen Hype zwischenzeitlich auf eine halbe Milliarde US-Dollar.

Mit Base von Coinbase hat Solana als Hauptspielplatz für Memecoins eine sehr starke Konkurrenz bekommen. Dort beheimatete Memecoins wie Degen, Brett und Co. kratzen regelmäßig an der Milliarde und könnten Aufmerksamkeit und Kapital von Solana auf sich ziehen. Letztendlich besteht immer das Risiko, dass der Kryptomarkt sich negativ entwickelt, was am schwersten die Kurse der Memecoins trifft.