Am Kryptomarkt gibt es eine Vielzahl von Trends, Themen und Narrativen, die Potenzial bergen. Investoren, die in kleinere Coins investieren, sind sich des höheren Risikos bewusst und erwarten dafür signifikante Renditechancen.

Werfen wir also den Blick auf die Altcoins Dogeverse, WienerAI, 99Bitcoins und 5thScape.

Dogeverse

Im Mai 2024 könnte Dogeverse eine attraktive Alternative zu etablierten Memecoins wie Dogecoin darstellen. Dieser neue Memecoin bietet aufgrund seiner geringeren Marktkapitalisierung schließlich aus Sicht einiger Anleger höhere Kurschancen, bei korrelierend steigenden Risiken. Zuletzt konnte sich Dogeverse durch eine bemerkenswerte relative Stärke etablieren. Während Kapital aus anderen Bereichen abfloss, hat Dogeverse im Presale schon über 13 Millionen US-Dollar eingesammelt. Als Vorreiter mit einem Multichain-Ansatz unterstützt Dogeverse dabei eine Vielzahl von Blockchains, darunter Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Base und Avalanche. Diese breitgefächerte Blockchain-Unterstützung zieht eine breite Investorenbasis an und könnte somit weiteres Kapital in Dogeverse lenken.

Zusätzlich profitiert die Dogeverse-Community von einem lukrativen Staking-Programm, das aktuell über 75 Prozent jährliche Rendite bietet. Somit positioniert sich Dogeverse als verlockende Investitionsoption für Anleger. Der Presale dürfte im Mai 2024 enden und der neue Memecoin anschließend im öffentlichen Handel starten.

WienerAI

WienerAI ist ein neuer Player im ERC20-Ökosystem. Dieser hat bereits in den ersten Tagen seines Presales rund eine Million US-Dollar eingesammelt, was das starke Interesse an diesem AI-basierten Meme-Coin unterstreicht. WAI vereint dabei nämlich zwei der angesagtesten Trends 2024: Künstliche Intelligenz und Memes. Diese Kombination hat bereits anderen Projekten zu schnellem Erfolg verholfen. Eigentlich ist WienerAI ein AI Coin, der mit einem Meme-Branding schnell die Bekanntheit steigern möchte. Mit täglichen Staking-Belohnungen, die momentan über 1000 Prozent APY bieten, zieht WienerAI immer mehr Frühinvestoren an.

Tail-Wagging Success



Wiener AI Raises Over $500,000 in Funding! 🌭🚀 pic.twitter.com/7aB1wXg5PZ — WienerAI (@WienerDogAI) April 29, 2024

Laut Website möchte das Team mit einem unverwechselbaren Branding die virale “Sausage Army” aufbauen. Ergänzt wird dies durch eine dynamische Marketingstrategie, die 20 Prozent des Token-Angebots einschließt. Zusätzlich sind 30 Prozent der Tokens für den Vorverkauf vorgesehen, während weitere 40 Prozent Staking-Belohnungen und Community-Engagement fördern. WienerAI möchte KI als essenziellen Bestandteil der Zukunft etablieren und damit das Krypto-Trading optimieren. So beschreibt das Team WienerAI als fortschrittlichsten Trading-Bot für private Nutzer.

99Bitcoins

99Bitcoins hat nach wenigen Tagen Vorverkauf die Marke von einer Million US-Dollar im Presale erreicht und möchte in 2024 einen neuen Trend etablieren. Denn das neue Projekt nutzt innovative Bildungskonzepte wie “Learn-2-Earn”, um nicht nur Wissen, sondern auch finanziellen Mehrwert für alle Teilnehmer zu bieten. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, durch Fortschritte in Bildungsmodulen 99BTC-Token zu verdienen und diese durch Staking zu vermehren.

Derzeit bietet 99Bitcoins eine Staking-Rendite von weit über 1500 Prozent APY, was insbesondere für Early Adopters interessante Gewinnchancen verspricht. Natürlich wird die Staking-Rendite bei zunehmender Beteiligung immer weiter sinken. Unterstützt durch eine starke Community von über 700.000 Abonnenten, könnte 99Bitcoins das Potenzial haben, mit Learn-2-Earn einen neuen Trend zu setzen. Denn die bereits etablierte Community verleiht dem neuen 99BTC Token eine gewisse Reputation.

5thScape

5thScape positioniert sich ebenfalls als neue Kryptowährung mit Potenzial. Denn das Projekt möchte nach eigener Aussage die Grenzen zwischen der physischen und digitalen Welt auflösen. AR/VR könnte nach KI ein potenzielles Krypto-Narrativ werden. Das Projekt, das vor wenigen Wochen den Presale startete, nutzt die neuesten VR-Headsets und eigens entwickelte ergonomische Sitzgelegenheiten, um das Spielerlebnis zu revolutionieren und Nutzer in immersive virtuelle Realitäten zu entführen. Doch nicht nur Hardware gibt es bei 5thScape – vielmehr soll ein AR/VR-Ökosystem entstehen. Mit einem Fokus auf fortschrittliche Technologie bietet 5thScape ein breites Spektrum an 3D-VR-Spielen, die durch innovative Spielmechaniken bestechen.

Im Kontext der steigenden Bedeutung von AR/VR-Technologien, verstärkt durch Initiativen von Tech-Giganten wie Meta und Apple, könnte 5thScape ein spannendes Projekt im Schnittpunkt von Gaming und Krypto sein. Bislang hat 5thScape über 5,5 Millionen US-Dollar an Investitionen angezogen. Durch die Integration von Blockchain, KI, AR und VR möchte 5thScape bestenfalls die Gaming-Landschaft radikal transformieren. Dafür setzt das Projekt auf die besagte Kombination aus Software und Hardware, um ein All-in-One-Ökosystem zu schaffen.

