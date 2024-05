Memecoins wie Dogeverse bescheren Anlegern am Kryptomarkt in diesem Jahr beeindruckende Renditen. Aktuell läuft der Presale.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Mit einem Raising Capital von mittlerweile mehr als 15 Millionen US-Dollar kündigt Dogeverse sein Potenzial bereits im Vorverkauf an. Doch warum ist gerade Dogeverse im Presale im Mai 2024 so beliebt und konnte schon vor dem öffentlichen Handelsstart so viel Geld einsammeln?

Dogeverse: Auf Ethereum, Solana, Base & Co. aktiv

Dogeverse nutzt also neuer Memecoin den Multichain-Trend, um eine breite und diversifizierte Anlegerbasis anzusprechen. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Dogeverse, Kapital aus verschiedenen Blockchain-Ökosystemen zu schöpfen und seine Liquidität zu maximieren.

Durch die Aktivität auf Plattformen wie Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Base und Avalanche erhöht Dogeverse nicht nur seine Zugänglichkeit, sondern fördert auch umfangreichere Handelsaktivitäten und höheres Transaktionsvolumen. Denn intuitiv können zahlreiche Anleger im eigenen Ökosystem in Dogeverse investieren.

Der Multichain-Ansatz von Dogeverse erweitert die Reichweite des Coins erheblich. Durch die Präsenz auf mehreren Plattformen wird eine breitere Nutzerbasis angesprochen, was die Attraktivität und das Wachstumspotenzial des Tokens steigert. Diese Multichain-Präsenz ermöglicht es Dogeverse, effektiv die Nachfrage nach dem Token zu erhöhen.

Die Vorteile von Multichain-Projekten

Dabei hebt die Mulitchain-Strategie insbesondere durch folgende Vorteile von anderen Projekten ab:

Erhöhte Zugänglichkeit : Durch die Integration in verschiedene Blockchain-Ökosysteme wird Dogeverse für eine Vielzahl von Investoren leicht und schnell zugänglich.

: Durch die Integration in verschiedene Blockchain-Ökosysteme wird Dogeverse für eine Vielzahl von Investoren leicht und schnell zugänglich. Maximierung der Liquidität: Mehrere Plattformen bedeuten mehr Liquidität, was den Handel vereinfacht und das Vertrauen der Anleger stärken kann.

Mehrere Plattformen bedeuten mehr Liquidität, was den Handel vereinfacht und das Vertrauen der Anleger stärken kann. Netzwerkeffekte: Die Präsenz auf mehreren Blockchains erhöht die Sichtbarkeit und das Interesse, was zu einer höheren Marktdurchdringung führt.

Die Präsenz auf mehreren Blockchains erhöht die Sichtbarkeit und das Interesse, was zu einer höheren Marktdurchdringung führt. Diversifikation der Investorenbasis: Eine breitere Basis von Investoren kann das Risiko verteilen und die Stabilität des Tokens erhöhen. Zugleich profitiert Dogeverse dann potenziell in jeder Memecoin-Saison – ganz gleich, ob diese gerade auf Ethereum, Solana oder Base stattfindet.

Durch die breite Marktdurchdringung und die innovative Multichain-Strategie will sich Dogeverse als ein spannender neuer Memecoin mit erheblichem Wachstumspotenzial positionieren. Die kontinuierliche Erweiterung auf neue Blockchains und die daraus resultierende erhöhte Handelsaktivität sollen zu einer signifikanten Wertsteigerung des Tokens führen. So bewirbt auch das Team den Dogeverse Token offensiv als einzigartiges Memecoin-Projekt.

Memecoin kann große Community hinter sich vereinen

Für Memecoins sind anfänglicher Hype und Nachfrage entscheidend, insbesondere bei Krypto-Presales. Denn in einem zunehmend gesättigten Markt messen sich die neuen Projekte ihren Platz erkämpfen. Dogeverse kann hier messbare Erfolge erzielen.

Mit über 15 Millionen US-Dollar im Presale und rund 20.000 Followern auf X hat Dogeverse einen positiven Start hingelegt. Auf YouTube gibt es einen regelrechten Hype um diesen neuen Memecoin, was die starke Community-Unterstützung und das immense Interesse der Anleger widerspiegeln. Die zunehmende Erwähnung von Influencern erhöht die Bekanntheit und lockt mehr Investoren an.

Mit Staking passives Einkommen erzielen

Staking-Rewards, wie sie Dogeverse bietet, sind ein weiterer Kaufanreiz, da sie sowohl Früh-Investoren als auch langfristige Halter ansprechen. Frühe Investoren profitieren bereits im Presale von passiven Belohnungen, um ihren Bestand kontinuierlich zu erhöhen. Langfristige Halter schätzen Staking-Rewards, da sie auch in Seitwärtsphasen Einkommen generieren können.

Zusätzlich reduziert das Staking durch den Lock-In-Mechanismus das verfügbare Angebot an Token auf dem Markt, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zu einer Wertsteigerung führt.

Diese Kombination aus sofortigem Nutzen und langfristigem Potenzial macht Staking-Rewards zu einem attraktiven Feature für viele Anleger.

Bei Dogeverse sind dabei im Presale immer noch hohe passive Renditen möglich. Diese liegen aktuell bei rund 55 Prozent im Jahr. Wer also in Dogeverse investiert, kann direkt über Ethereum am Staking teilnehmen.

Letzte Chance im Presale von Dogeverse

Der Presale endet in wenigen Tagen, sodass derzeit die letzte Gelegenheit besteht, DOGEVERSE zum fixen Preis zu erwerben. Natürlich sollte dem Kauf eines neuen Memecoins stets eine ausführliche Analyse vorangehen. Zusätzliche Informationen über Dogeverse finden sich auf der Website und im Whitepaper.

