Memecoins wie Dogeverse bescheren Anlegern am Kryptomarkt in diesem Jahr beeindruckende Renditen. Aktuell läuft der Presale.

Presales von Kryptowährungen gibt es viele. Dogeverse hebt sich mit einem Raising Capital von mehr als 15 Millionen US-Dollar jedoch von der Masse an Memecoins ab. Die große Nachfrage bei Anlegern könnte auch auf einen vielversprechenden Börsenstart hindeuten. Allerdings bleibt nun kaum noch Zeit, sich Dogeverse zu den Vorverkaufspreisen zu sichern.

Dogeverse: Erster Multichain-Memetoken mit Hunde-Logo

Von Seiten der Entwickler heißt es dazu: “Dogeverse ist der erste Doge-Memetoken, der auf einem Multichain-Netzwerk basiert, das Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base umfasst. Ein vernetztes Universum von Doge-Liebhabern, in dem Gemeinschaft, Belohnungen und kreativer Spaß zusammenfließen.” Besitzer von $DOGEVERSE könnten ihre Token auf Ethereum einsetzen, um passive Belohnungen zu verdienen und ihre Taschen während der Meme-Saison zu vergrößern.

Für Memecoins sind anfänglicher Hype und Nachfrage entscheidend, besonders bei Krypto-Presales. In einem gesättigten Markt müssen neue Projekte ihren Platz erkämpfen. Dogeverse hat hier bereits messbare Erfolge erzielt. Mit über 15 Millionen US-Dollar im Presale und rund 20.000 Followern auf X hat Dogeverse einen starken Start hingelegt.

Der Hype um den neuen Memecoin ist auch auf YouTube deutlich sichtbar, was die starke Community-Unterstützung und das starke Interesse der Anleger widerspiegelt. Die zunehmende Erwähnung durch Influencer erhöht die Bekanntheit weiter und lockt mehr Investoren an. Eine große Community hinter einem Memecoin kann dessen Erfolg maßgeblich beeinflussen, da sie Vertrauen schafft und die Nachfrage antreibt.

Ambitionierte Roadmap für Dogeverse

Große Pläne sollen Fantasie und Vertrauen bei Anlegern wecken und unterstreichen, dass Dogeverse mehr als nur ein kurzlebiger Memecoin sein will. Die diversen Schritte der Roadmap sollen langfristige Visionen und Engagement demonstrieren. Das zieht Investoren an und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Dogeverse nachhaltig erfolgreich wird und nicht so schnell wieder verschwindet.

Der Beginn der Roadmap wurde mit dem Launch der Website markiert, dem Tor zum Dogeverse-Universum, wie es die Entwickler beschreiben. Dort erfahren Interessierte mehr über den Krypto-Hund Cosmo und seine Mission. Gleichzeitig wurde der Smart Contract für die $DOGEVERSE Token erstellt, mit besonderem Fokus auf Sicherheit und Funktionalität über mehrere Chains hinweg.

Der Presale Launch bietet seit einigen Wochen Unterstützern die exklusive Gelegenheit, sich frühzeitig an Dogeverse zu beteiligen. Durch gezielte soziale Aktivitäten und Promotionen soll die Dogeverse-Community weiter aufgebaut und gefestigt werden.

Start bei Kryptobörsen geplant

Die Anmeldungen bei CoinMarketCap und CoinGecko sollen in Zukunft die Sichtbarkeit zusätzlich erhöhen. Die Community wird durch Partnerschaften und Initiativen weiter eingebunden. Der Token wird dann laut Whitepaper auf mehreren dezentralen Börsen gelistet, was die Zugänglichkeit und Liquidität verbessern soll.

Schließlich erfolgt die Listung auf zentralen Börsen, wodurch die Reichweite und Glaubwürdigkeit von Dogeverse weiter gesteigert werden soll – eine Art Ritterschlag für Memecoins. Fortlaufende Marketingbemühungen sorgen dann bestenfalls dafür, dass die Community engagiert bleibt und neue Mitglieder anzieht. Natürlich sind dies bis dato nur Pläne – doch die ersten Schritte der Roadmap wurden finalisiert und die Ambitionen zeigen, dass es das Team mit Dogeverse ernst meint.

Jetzt $DOGEVERSE kaufen und Memecoin staken

Dogeverse will ferner durch attraktive Staking-Rewards überzeugen, die sowohl frühe Investoren als auch langfristige Halter anziehen dürften. Frühinvestoren profitieren bereits im Presale von passiven Belohnungen, während langfristige Halter durch Staking auch in Seitwärtsphasen Einkommen generieren können.

Das Staking reduziert zudem das verfügbare Angebot an Token auf dem Markt. Das kann bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zu einer Wertsteigerung führen. Diese Kombination aus sofortigem Nutzen und langfristigem Potenzial macht Staking-Rewards zu einem attraktiven Feature für Anleger.

Im Presale von Dogeverse sind derzeit noch hohe passive Renditen von rund 48 Prozent im Jahr (APY) möglich. Wer in Dogeverse investiert, kann im Anschluss direkt über Ethereum am Staking teilnehmen.

Der Presale endet in wenigen Tagen, daher ist jetzt die letzte Chance, $DOGEVERSE zum fixen Preis zu erwerben. Eine gründliche Analyse sollte dem Kauf eines neuen Memecoins vorausgehen. Doch die Verfügbarkeit auf Ethereum, Solana, Base, Avalanche, Polygon und Co. macht den Multichain-Memecoin zu einem spannenden Projekt im Mai 2024.

