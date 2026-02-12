Dogecoin-Prognose: DOGE mit Kursplus – das steckt dahinter

Mit 3,7 Prozent Tagesplus ist Dogecoin (DOGE) der erfolgreichste Performer des Tages innerhalb der Krypto-Top-10. Der Memecoin bringt es jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 15,7 Milliarden US-Dollar. Dieser Positivtrend hat charttechnische Hintergründe, die wir in unserer Analyse beleuchten.
Dogecoin: Kurs-Struktur und Trend
In den letzten 12 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,09345 und 0,09112 US-Dollar (Hoch/Tief der letzten drei Vier-Stunden-Kerzen). Aktuell steht der Kurs bei 0,09328 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 3,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,09023 US-Dollar) entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 15,7 Milliarden US-Dollar.
Der Kurs notiert leicht über dem EMA‑20 (0,09311 US-Dollar) und zeigt zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 0,09112 US-Dollar, gefolgt von 0,08903 US-Dollar; unmittelbarer Widerstand liegt bei 0,09345 US-Dollar, darüber 0,09643 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig als leicht bullisch zu bewerten.
DOGE-Momentum-Check
Der RSI (14) liegt bei ca. 42,7 und signalisiert noch kein überkauftes Niveau. Das Preis‑Histogramm zeigt eine leichte Beschleunigung nach oben, da die letzten 4h-Candles verstärkte Aufwärtsdeltas aufweisen.
DOGE: Volatilität und Risiko
Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,00792 US-Dollar (rund 8,5 Prozent des aktuellen Kurses), was moderate Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit leicht fallender Volatilität.
Kurzfristige DOGE-Prognose und Schlussfazit
Die kurzfristige Prognose für DOGE bleibt neutral bis leicht bullisch aufgrund des Close über dem EMA‑20 und steigender Intraday‑Struktur. Unterstützungen liegen bei 0,09112 US-Dollar und 0,08903 US-Dollar, Widerstände bei 0,09345 US-Dollar und 0,09643 US-Dollar. Ein stabiler Ausbruch über 0,094 US-Dollar (Bestätigung oberhalb des EMA‑20) könnte den Weg Richtung 0,11 US-Dollar ebnen, während ein Bruch unter 0,091 US-Dollar das Risiko Richtung 0,085 bis 0,080 US-Dollar erhöht. Beobachte den RSI und die Bollinger‑Expansions als kurzfristige Trigger für eine Trendfortsetzung oder -Umkehr.
