In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Dogecoin (DOGE) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Wie viele andere Altcoins hat auch Dogecoin (DOGE) seit Dezember tiefere Preise erlebt und konnte sich bisher auf keinem Niveau nachhaltig stabilisieren. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem übergeordneten Abverkauf von Bitcoin (BTC). Der starke Anstieg, den DOGE im November des vergangenen Jahres verzeichnete, wurde mittlerweile vollständig abgebaut. Solche schnellen Bewegungen basieren häufig auf geringem nachhaltigem Handelsvolumen, das später als Support fehlen kann, wenn der Kurs erneut nach unten tendiert.

Aktuell notiert DOGE wieder auf dem Hoch von April des vergangenen Jahres. Laut VPVR (Volume Profile Visible Range, ein Indikator zur Analyse des gehandelten Volumens in bestimmten Preisbereichen) liegt der Kurs über einer Zone mit hohem Handelsvolumen, die als potenzieller Support dienen könnte. Dennoch bleibt das Risiko bestehen, dass DOGE, sollte BTC weiter fallen, den 800er Daily EMA anläuft.

Mit dem starken Anstieg im November wurden zudem zahlreiche grüne Vektorkerzen gebildet, die der Kurs mittlerweile fast vollständig abgeholt hat. Die Heatmap (oben links im Chart) zeigt außerdem, dass sich bis 0,206 US-Dollar noch eine beträchtliche Menge an Liquidität befindet, die der Markt möglicherweise noch ansteuern könnte. Letztendlich bleibt vieles von der Entwicklung von Bitcoin abhängig, während die aktuelle Marktstimmung eher negativ erscheint.

DOGE Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Formt DOGE ein W-Pattern?

Auf dem 4-Stunden-Chart besteht für DOGE die Möglichkeit, ein größeres W-Pattern zu formen – allerdings nur, wenn Bitcoin eine entsprechende Erholung unterstützt. Bis zum 50er EMA gibt es zudem ausreichend Liquidität abzuholen, insbesondere durch die zahlreichen roten Vektorkerzen, die in diesem Bereich entstanden sind.

Die Analyse der Liquidation Levels (oben rechts im Chart) zeigt, dass das Short-Delta aktuell bei einer Milliarde US-Dollar liegt, wodurch die Short-Positionen in der aktuellen Preisspanne die Longs überwiegen. Dies bedeutet, dass der Kurs potenziell mehr Liquidität auf der Oberseite als auf der Unterseite abholen könnte.

Allerdings stellt der 50er EMA im 4-Stunden-Chart eine entscheidende Hürde dar, da diese den Kurs erneut abweisen könnte. Sie verläuft genau in dem Bereich, in dem sich auch ein signifikanter Widerstand an der roten Linie befindet. Sollte die grüne Support-Linie nicht halten, wäre ein weiterer Rückgang von DOGE wahrscheinlich.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.