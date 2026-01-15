In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Dogecoin (DOGE) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Dogecoin im Fokus: Kann der DOGE-Kurs jetzt weiter zulegen?

Im Tageschart präsentiert sich Dogecoin weiterhin in einer konstruktiven Marktstruktur mit klarer bullisher Tendenz. Der Kurs konnte zunächst erfolgreich den EMA 50 zurückerobern und ist anschließend in eine kontrollierte Konsolidierungsphase übergegangen. Der darauffolgende Rücksetzer fand präzise Unterstützung an der markanten grünen Supportzone bei 0,13 US-Dollar, was die Präsenz aktiver Käufer klar bestätigt.

Von dieser Zone aus gelang Dogecoin erneut der Reclaim des EMA 50, der aktuell als tragfähige dynamische Unterstützung fungiert und den Kurs oberhalb der kurzfristigen Struktur stabilisiert. Diese Abfolge aus Ausbruch, Pullback, Higher Low und erneutem Reclaim entspricht einer klassischen bullishen Fortsetzungsstruktur.

Der RSI (Relative Strength Index ) bewegt sich nahe der 50 Punkte Marke und signalisiert damit ein gesundes Marktgleichgewicht mit weiterhin bullishen Bias. Gleichzeitig konnte sich der MACD (Moving Average Convergence Divergence) nach der vorherigen Überhitzung abkühlen, verbleibt jedoch klar im positiven Momentum. Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung deutlich.

Das Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) verstärkt dieses Szenario zusätzlich. Oberhalb des letzten Hochs befindet sich eine ausgeprägte Liquiditätskonzentration, die als magnetischer Zielbereich für den Markt wirkt. Sollte der Kurs diese Zone anlaufen und die dort liegende Liquidität abholen, würde dies den notwendigen Orderflow Impuls liefern, um den Widerstand an der roten Linie nachhaltig zu überwinden. Unter der Voraussetzung, dass Bitcoin weiterhin konstruktiv bleibt, eröffnet sich für Dogecoin in diesem Fall der Weg in die nächste Expansionsphase mit potenziellem Lauf bis zur der EMA 200 und sogar der EMA 800 im Tageschart.

DOGE Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

Konstruktive Ausgangslage im 4 Stunden Chart

Auch im 4 Stunden Chart zeigt sich Dogecoin weiterhin in einer konstruktiven technischen Ausgangslage. Der Markt befindet sich in einer gesunden Strukturphase, in der kurzfristige Überhitzung bereits abgebaut wurde, ohne die übergeordnete bullishe Marktstruktur zu beschädigen.

Der RSI (Relative Strength Index), der das Verhältnis von Aufwärts zu Abwärtsbewegungen misst und Hinweise auf überkaufte oder überverkaufte Marktphasen liefert, bewegt sich nahe der 50 Punkte Marke und zeigt bislang die Fähigkeit, diesen Bereich als dynamische Unterstützung zu verteidigen. Dies spricht für ein stabiles Marktgleichgewicht mit weiterem bullishen Gefüge.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der als Trendfolge und Momentumindikator die Stärke und Richtung einer Bewegung über gleitende Durchschnitte abbildet, signalisiert zwar ein nachlassendes Momentum, bleibt jedoch weiterhin klar im positiven Bereich. Solange keine negative Kreuzung erfolgt, ist dieser Momentumabbau als normale Konsolidierung innerhalb eines Aufwärtstrends zu interpretieren und nicht als Trendbruch.

Das Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) bestätigt diese Einschätzung. Der jüngste Rücksetzer hat den Markt in eine neutrale Liquiditätsverteilung überführt. Es besteht aktuell weder ein signifikanter Long noch Short Überhang, wodurch der Markt technisch gut auf die nächste impulsive Bewegung vorbereitet ist.

Aus struktureller Sicht liegt der entscheidende Punkt im nächsten Aufwärtsimpuls. Gelingt es dem Kurs, den aktuellen Widerstandsbereich zu überwinden, entsteht ein technischer Ausbruch, der den Weg in Richtung der EMA 800 im 4 Stunden Chart als nächstes übergeordnetes Kursziel freigibt. Sollte hingegen der der EMA 200 im 4 Stunden Chart nach unten gebrochen werden, würde dies die kurzfristige Struktur schwächen und eine tiefere Korrekturbewegung begünstigen.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

