In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Dogecoin (DOGE) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Dogecoin im Fokus: Kann sich der DOGE-Kurs endlich stabilisieren?

Der Dogecoin-Kurs bleibt im Tageschart technisch angeschlagen. Insgesamt dominiert weiterhin ein bearishes Setup, auch wenn sich im unteren Kursbereich erste Stabilisierungstendenzen zeigen. Der Markt hat den Unterstützungsbereich bereits zum zweiten Mal angelaufen, scheitert aktuell jedoch erneut an dem 13-Tage-EMA, der als kurzfristiger dynamischer Widerstand fungiert.

Sollte DOGE die Unterstützung erneut testen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung eines kleinen doppelten Bodens im Bereich um 0,117 US-Dollar. Diese Zone hat bereits zuvor als Reaktionsbereich gedient und bleibt kurzfristig entscheidend für die weitere Struktur.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence, ein Indikator zur Beurteilung von Trendrichtung und Momentum) zeigt ein abnehmendes negatives Momentum, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Dieses Verhalten spricht dafür, dass das Abverkaufsvolumen zurückgeht und der Unterstützungsbereich möglicherweise ein weiteres Mal verteidigt werden kann. Ein belastbares Umkehrsignal liegt daraus jedoch noch nicht vor.

DOGE Tageschart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

Der RSI (Relative Strength Index, ist ein Momentumindikator zur Messung von überkauften und überverkauften Marktphasen) bewegt sich im neutralen Bereich und bestätigt das aktuell abwartende Marktumfeld. Eine bullishe Divergenz ist derzeit nicht erkennbar, wodurch beide Szenarien, Bounce oder weiterer Rücklauf, offen bleiben.

Kommt es zu einer technischen Gegenbewegung, rückt der 50-Tage-EMA in den Mittelpunkt. Solange DOGE diesen nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt das übergeordnete Chartbild bearish. Erst oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie würde sich die Struktur langsam bullish drehen.

Darüber hinaus liegen die nächsten relevanten Widerstände bei 0,136 US-Dollar sowie bei 0,151 US-Dollar, wo mit zunehmendem Angebotsdruck zu rechnen ist.

4-Stunde-Chart zeigt: DOGE auch kurzfristig unter Druck

Im 4-Stunden-Chart bleibt Dogecoin kurzfristig unter Druck. Der Kurs scheiterte zuletzt daran, das oberhalb liegende Volumencluster nachhaltig zu überwinden. Diese Zone wirkt aktuell als Angebotsbereich und begrenzt jede Erholungsbewegung.

Mit der zuletzt ausgebildeten blauen Vektorkerze steigt die Wahrscheinlichkeit, dass DOGE den Unterstützungsbereich um 0,117 US-Dollar noch einmal anläuft. Ein erneuter Test dieser Zone könnte die Grundlage für einen kleinen doppelten Boden liefern, sofern der Verkaufsdruck weiter nachlässt.

Solange das Volumencluster nicht zurückerobert wird, überwiegt das Risiko eines erneuten Rücklaufs in Richtung Unterstützung. Ein Bruch dieser Zone würde das kurzfristige Chartbild weiter eintrüben.

Gelingt es dem Kurs hingegen, das Volumencluster nach oben zu verlassen, entsteht aus volumentechnischer Sicht eine Minus-Distribution (aus volumentechnischer Sicht – entsteht, wenn der Kurs ein Volumencluster nach oben verlässt, wodurch eine negative Verteilung freigesetzt wird und impulsives Aufwärtsmomentum möglich wird)

In diesem Fall wäre eine impulsive Bewegung möglich, die Raum bietet, um die roten Vektorkerzen auf der Oberseite abzuarbeiten.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

